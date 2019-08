Widerlich: Als dieser Flug-Gast Papierhandtücher von der Crew bekommt, ist er völlig empört

Ein Passagier berichtet von einem Vorfall im Flugzeug, bei dem er sich von der Crew gezwungen sah, seinen Sitz selbst zu reinigen.

Sam Trail war mit seiner Frau in einem Flugzeug von United Airlines auf dem Weg von Vancouver nach Houston. Doch was ein entspannter Flug werden sollte, endete für beide in einer nach eigener Aussage ekelhaften Angelegenheit.

"Sitz vor mir war mit Erbrochenem bedeckt"

Trail berichtete nämlich gegenüber dem Portal Click2Houston, dass er, kaum waren er und seine Frau auf ihren Sitzplätzen angekommen, sah, dass jemand, der zuvor dort gesessen hatte, wohl nicht mehr rechtzeitig das Klo erreicht hatte: Auf dem Boden vor ihren Plätzen, am Sitz vor ihnen und auf ihrem eigenen Platz habe sich Erbrochenes befunden.

Als er die Stewardess aber darauf aufmerksam machte, trat erst das ein, worüber sich Trail so richtig echauffierte, wie es heißt: Er bekam lediglich einige Papiertaschentücher überreicht, mit denen er seinen Platz selbst reinigen sollte. "Oh, ja, wir können eine Reinigungscrew kommen lassen, aber Sie werden der Grund dafür sein, dass sich dieser Flug verspätet", so soll es vonseiten der Crew geheißen haben.

Lesen Sie hier: So wenig Zeit bleibt der Crew zwischen zwei Flügen, das Flugzeug startklar zu machen.

Trail sagte gegenüber Click2Houston: "Der Sitz vor mir war mit Erbrochenem bedeckt." Er und seine Frau hätten dann ihr Gepäck auf den Schoß genommen, damit es auf dem Boden nicht damit in Berührung käme. Nach der Ankunft habe er dann noch mit den Piloten gesprochen, die sich für den unangenehmen Vorfall entschuldigt hätten. Von Seiten der Airline selbst hieß es, Trail sei zu keiner Zeit gezwungen gewesen, das Erbrochene selbst zu entfernen. United Airlines zweifelte demnach sogar an, ob die Plätze wirklich verschmutzt gewesen seien.

Gegenüber dem Portal The Sun äußerte sich das Unternehmen wie folgt: "Sobald unsere Crew auf diese Angelegenheit aufmerksam wurde, riefen sie Reinigungspersonal, das zügig kam, um die Sitze zu reinigen. Der Flug startete weniger als fünf Minuten nach der geplanten Zeit. Die Sauberkeit der Kabine ist ein wichtiger Teil der Reise unserer Passagiere und wir haben uns an unsere Kunden gewandt, um diese Erfahrungen direkt mit ihnen zu besprechen."

Video: Mutter eines unruhigen Kindes droht Strafe im Flieger

Auch interessant: Stiftung Warentest: So kommen Flug-Passagiere an ihre Entschädigung.

sca