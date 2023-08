Zugreisender will reservierten ICE-Sitzplatz nicht für älteren Mann freimachen – Debatte im Netz

Von: Franziska Kaindl

Ein ICE-Reisender will im Netz wissen, ob er sich falsch verhalten hat, weil er seinen reservierten Platz nicht räumen wollte. Die Meinung dazu ist eindeutig.

Wer in einem ICE der Deutschen Bahn fährt, hat die Wahl, einen Sitzplatz zu reservieren oder eben nicht. Wer sich für Ersteres entscheidet, muss dafür einen Aufpreis zahlen: aktuell 4,90 Euro. Und dies nicht macht, muss sich mit einem Platz begnügen, der noch frei ist – zumindest ist es so gedacht. Aber was ist zu tun, wenn der eigens reservierte Sitzplatz von einer anderen Person besetzt wird? Vor diesem Dilemma stand kürzlich ein Zugreisender, der sein Problem später auf der Diskussionsplattform Reddit zur Debatte stellte.

Älterer Mann nimmt reservierten Sitzplatz im ICE ein: Zugreisender in Bredouille

„Der Zug war voll. Ein etwa 75 Jahre alter Mann saß auf meinem reservierten Platz. Ich hatte ihn reserviert und wollte ihn auch entsprechend einnehmen“, schreibt der Nutzer „Odd_Arm_1345“ in dem Subreddit „r/BinIchDasArschloch (BIDA)“. Der Herr soll dies jedoch abgelehnt haben – mit Verweis auf sein Alter.

„Ich habe aber gewusst, dass der Zug voll wird und habe deshalb reserviert, das hätte er ja auch tun können“, meint der Reddit-User in seinem Beitrag weiterhin. Von den anderen Nutzern will er wissen, ob er sich fehlerhaft verhalten habe, weil er auf seinen Platz bestehen wollte. Ein Thema, zu dem viele Menschen etwas zu sagen haben, wie sich zeigt. Sein Anliegen wurde nämlich mehr als 550 Mal kommentiert.

„Keine zusätzlichen Privilegien“ – deutliche Meinungen zu ICE-Reservierung

Die überwiegende Mehrheit der Nutzer stellt sich auf die Seite des Beitragschreibers – und das sind knapp über 90 Prozent, wie das „Urteil“ in dem Thread offenbart. Hier sind einige der Kommentare anderer User zu dem Thema:

„Das Anspruchsdenken von Menschen im Massentransport erstaunt mich immer wieder. Der Mangel an Voraussicht bei anderer Leute Planung ist nicht mein Problem.“

„Du hast für einen reservierten Platz zusätzlich geblecht, der ältere Herr nicht. Nur weil er ein gewisses Alter erreicht hat, gibt ihm das keine zusätzlichen Privilegien. Erst recht nicht, wenn du dein Bares dafür hingelegt hast.“

„Er hatte genauso wie du die Möglichkeit zu reservieren, hat sie aber nicht genutzt.“

„Jedem steht unabhängig von seinem Alter die Möglichkeit offen, einen Sitzplatz zu reservieren. Tut man dies nicht, geht man damit das Risiko ein, dass man unter Umständen keinen Sitzplatz bekommt. Wenn man aus Alters- oder Gesundheitsgründen auf einen Sitzplatz angewiesen zu sein meint, sollte man darum erst recht eine Reservierung vornehmen.“

„Die meisten Rentner denken, sie können sich alles erlauben, nur weil sie alt sind. Soll er halt reservieren.“

Anders sehen es die meisten User im öffentlichen Nahverkehr, wo es – abgesehen von Regionalzügen – in der Regel keine Sitzplatzreservierung gibt. „In Öffis sehe ich das anders, da kann man als junge, fitte Person durchaus mal seinen Korpus ins Senkrechte bringen und den Platz für Alte/Bedürftige(re) Menschen räumen“, schreibt zum Beispiel ein Nutzer. Eine andere Person stimmt zu: „Kurzstrecke ÖPNV gebietet der Anstand, Langstrecke die Reservierung. Ganz einfach.“

Ob der Nutzer „Odd_Arm_1345“ seinen Platz letztendlich doch dem älteren Mann überlassen hat, ist nicht klar. Auf eine Nachfrage eines anderen Users reagiert er nicht. Allerdings ist es auch im Flugzeug immer wieder Thema, ob man seinen reservierten Platz für andere freimachen sollte – nur geht es hier öfter um Familien mit Kindern.