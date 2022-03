Skifahren 2022: Das sind die günstigsten Skigebiete in Europa

Von: Franziska Kaindl

Sie wollen Skispaß zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis? Hier finden Sie die passende Skigebiete. © Sachelle Babbar/Imago

Sie wollen für relativ kleines Geld einen schönen Skiurlaub in Europa verbringen? Wir zeigen Ihnen in einer Rangliste, welche Skigebiete in Frage kommen.

Ein Skiurlaub kann den Geldbeutel ganz schön belasten – neben einem Skipass* braucht es auch Skiausrüstung und Verpflegung. Wer also nicht zu tief in die Tasche greifen will, muss auf mehrere Faktoren achten. Daher hat das Schnäppchenjäger-Portal Savoo ein Ranking der Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis erstellt. Eine Rolle spielten dabei die Kosten für die Skipässe, Restaurants, Unterkünfte sowie die Länge der Pisten oder die Anzahl der Lifte. Das Ergebnis mit einigen Eckdaten lesen Sie hier.

Skigebiete mit dem besten Preise-Leistungs-Verhältnis

Ranking Skigebiet, Land Gesamte Pistenlänge Kosten für Erwachsenen-Tageskarte in der Hauptsaison 1. Les Portes du Soleil, Schweiz/Frankreich 580 km 59 Euro 2. Les 3 Vallées, Frankreich 600 km 66 Euro 3. SkiWelt Wilder Kaiser Brixental, Österreich 288 km 57 Euro 4. Ski Arlberg, Österreich 302 km 61 Euro 5. Via Lattea, Italien/Frankreich 400 km 51 Euro 6. Espace Killy – Tignes & Val d'Isere, Frankreichre 300 km 63 Euro 7. Skicircus Saalbach Hinterglamm, Österreich 270 km 61 Euro 8. Les Sybelles, Frankreich 310 km 48 Euro 9. Espace Diamant, Frankreich 192 km 43 Euro 10. Megève/Saint Gervais, Frankreich 263 km 52 Euro

Skifahren 2022: Die günstigen Skigebiete in Europa

Falls es Ihnen weniger um das Gesamtpaket geht, sondern mehr darum, bei den Kosten für den Tagesskipass zu sparen, dann gibt es auch günstigere Skigebiete. Unter anderem in Deutschland sind einige Pisten vorhanden, die Sie für kleines Geld besuchen können – dafür ist die Gesamtlänge der Piste um einiges kürzer. Wenn Ihnen das aber nichts ausmacht oder Sie auf der Suche nach etwas Skispaß abseits des Trubels sind, dann sollten Sie über einen Besuch folgender Skigebiete nachdenken:

Ranking Skigebiet, Land Gesamte Pistenlänge Skipass-Preis für Erwachsene 1. Dobrinishte, Bulgarien 5 km 17,90 Euro 2. Sahnehang, Deutschland 0,8 km 19,00 Euro 3. Steckenberg – Unterammergau, Deutschland 8 km 19,50 Euro 4. Silberberg – Bodenmais, Deutschland 2 km 20,00 Euro 5. Hempelsberg/Geiersberg – Oberwarmensteinach, Deutschland 2 km 20,00 Euro 6. Markbuchen/Predigtstuhl (St. Englmar), Deutschland 4 km 20,00 Euro 7. Vitosha – Sofia, Bulgarien 20 km 20,45 Euro 8. Leitariegos, Spanien 7 km 22,00 Euro 9. Pleta del Prat – Tavascan, Spanien 5 km 22,00 Euro 10. Ochsenkopf, Deutschland 10 km 23,00 Euro

(fk)