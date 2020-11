Skifahren 2020/21 trotz Corona: Wann beginnt die Saison in Deutschland, Österreich und der Schweiz?

Viele Skigebiete befinden sich aktuell in Corona-Risikogebieten. Ab wann ist ein Skifahren in der Saison 2020/21 in Deutschland, Österreich und der Schweiz möglich?

Normalerweise freuen sich um diese Jahreszeit viele Deutsche auf ihren Ski-Urlaub. Während der Corona-Pandemie ist die Lage allerdings unsicher und viele fragen sich, ob die Winter-Saison 2020/21 überhaupt beginnt beziehungsweise stattfindet. Viele beliebte Ski-Regionen befinden sich nämlich aktuell in vom Robert Koch-Institut als Risikogebiet eingestuften Ländern und Gebieten*. Zudem haben Österreich und Deutschland für den November einen Lockdown angeordnet, während in der Schweiz und Italien die Infektionszahlen mit dem Coronavirus wieder über dem Grenzwert liegen.

Wir haben aktuelle Informationen zu den Skigebieten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für Sie gesammelt.

Skifahren 2020/21 in Deutschland: Wann machen die Pisten auf?

Aktuell befindet sich Deutschland bis vorerst Ende November im „Lockdown light“. Darum müssen sämtlich Beherbergungsbetriebe, aber auch Bergbahnen geschlossen bleiben. Die Ski-Saison an der Zugspitze beginnt darum nicht wie geplant am 13. November, sondern voraussichtlich erst im nächsten Monat darauf: „Je schneller wir jetzt die Kontakte minimieren, umso größer ist die Chance, im Dezember in einen relativ normalen Skibetrieb starten zu können“, erklärte Verena Altenhofen, Sprecherin der Zugspitzbahn in Garmisch-Partenkirchen.

Der Liftverbund Feldberg im Schwarzwald, eines der größten und beliebtesten Skigebiete in Deutschland, spricht in einer Twitter-Nachricht davon, die Pisten im Dezember wieder öffnen zu wollen:

Wir bereiten uns mit unserem umfangreichen Schutz- und Hygienekonzept im Liftverbund Feldberg auf die herausfordernde Wintersaison 20/21 vor und bleiben optimistisch, dass wir im Dezember starten können. Kopf hoch Hochschwarzwald !!!

Die Tickets gibt es beim Liftverbund Feldberg in der Saison 2020/21 nur online zu kaufen: „Wir werden verschiedene Maßnahmen ergreifen, die eine sichere Saison gewährleisten sollen. Abstand halten in den Wartezonen vor der Bahnfahrt und durchgängige Maskenpflicht. Es wird zusätzliches Personal geben, das diese Regeln auch beaufsichtigt, es wird vor allem aber auch nur einen Online-Ticketverkauf geben“, so Vorsitzender Adrian Probst laut SWR.

Urlaub 2020/21: Wie sehen die Corona-Maßnahmen in deutschen Skigebieten aus?

Laut dem ADAC arbeitet der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte e.V. derzeit an einem verbindlichen Konzept für den Winter. Voraussichtlich gleichen die Regelungen aber denen im Sommer, so die Sprecherin Thu-Hà Prügelhof. Jedes Bundesland kann aber auf Grundlage der Empfehlungen und Anordnungen des Bundesgesundheitsministeriums ergänzende Maßnahmen vornehmen, sodass die Regelungen sich von Skigebiet zu Skigebiet leicht unterscheiden können.

Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr hat ein Rahmenkonzept für den sicheren Betrieb von Seilbahnen vorgelegt, in dem unter anderem eine Maskenpflicht in den Ein- und Ausstiegsbereichen sowie in den Kabinen vorgesehen ist. Außerdem sollen in den Wartezonen vor der Bahnfahrt 1,5 Meter Abstände für die Fahrgäste markiert werden und alle Oberflächen im Wartebereich, in der Kabine und in den sanitären Einrichtungen regelmäßig gereinigt werden.

Österreich-Urlaub: Wann startet die Ski-Saison 2020/21?

Auch Österreich befindet sich aktuell in einer Lockdown-Situation, die vorerst bis zum 30. November anhält. Mit einer Öffnung der Skigebiete kann also erst ab Dezember gerechnet werden. Ischgl hat zum Beispiel seinen Saison-Start vom 26. November auf den 17. Dezember verschoben. Die SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental startet hingegen ab 5. Dezember in die Saison. Auf austria.info finden Sie die Start-Termine für die Winter-Saison in den Skigebieten Österreichs aufgelistet.

Corona-Maßnahmen in Österreich: Welche Regeln herrschen beim Skifahren?

Besonders Ischgl hatte während der ersten Corona-Welle mit vielen Negativschlagzeilen zu kämpfen gehabt und nun 700.000 Euro in Gesundheits- und Sicherheitsstandards investiert, heißt es laut Berichten der Deutschen Presse-Agentur. Après-Ski wird es in seiner bisherigen Form im Winter 2020/21 nicht geben. Zudem fasst der ADAC weitere Corona-Maßnahmen in den österreichischen Skigebieten wie folgt zusammen:

In allen Bahnen gilt eine Maskenpflicht – ebenso bei einer Zweier-Besetzung im Schlepplift.

– ebenso bei einer Zweier-Besetzung im Schlepplift. Auch Schlauchschals dürfen als Mund-Nasen-Bedeckung benutzt werden.

Beim Anstehen an den Seilbahnen oder an der Kasse muss ein Meter Abstand gehalten werden, außerdem gilt eine Maskenpflicht.

gehalten werden, außerdem gilt eine Maskenpflicht. Es sollen mehr Parkplätze und Skibusse zur Verfügung stehen.

Einige Skigebiete wollen länger öffnen, um Stoßzeiten zu vermeiden.

85 Prozent der Seilbahnen sind „offen“, es handelt sich also um Sessellifte oder Schlepplifte, wodurch ein geringeres Infektionsrisiko besteht, so austria.info.

Skifahren 2020/21 in der Schweiz: Wann beginnt die Winter-Saison?

Anders als in Deutschland und Österreich besteht in der Schweiz aktuell kein Lockdown, sodass viele Skigebiete geöffnet haben. Trotzdem liegen die Infektionszahlen im ganzen Land über dem vom RKI festgelegten Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen.

In beliebten Ski-Regionen Zermatt/Matterhorn oder Saas-Fee dürfen Ski-Hasen bereits die Pisten hinunterjagen und zahlreiche weitere Gebiete wie Flims Laax Falera, Grindelwald-Wengen oder die Jungfrau Ski Region wollen noch im Laufe des Winters öffnen.

Diese Corona-Maßnahmen gelten in den Skigebieten der Schweiz

Der Dachverband „Seilbahnen Schweiz“ hat für die über 200 Skigebiete einige Rahmen-Maßnahmen festgelegt, an denen sich die Schutzkonzepte der Unternehmen orientieren müssen. Diese beinhalten folgende Grundregeln:

Es gilt ein Abstand von 1,5 Metern . Wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, muss sowohl im Innen- als auch im Außenbereich ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

. Wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, muss sowohl im Innen- als auch im Außenbereich ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Es gilt eine Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen sowie in allen Warte- und Zugangsbereichen des öffentlichen Verkehrs.

In sämtlichen Anlagen wie Skiliften, Sesselbahnen oder Anfängerteppichen muss von den Gästen eine Maske getragen werden.

