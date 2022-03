Skiurlaub in Österreich: Welche Corona-Regeln aktuell gelten – und wann sie entfallen

Von: Franziska Kaindl

Bald schon sollen die Corona-Regeln auf österreichischen Pisten entfallen. © Eibner-Pressefoto/EXPA/Feichter/Imago

Die Skigebiete in Österreich haben unter Corona-Regeln geöffnet. Schon bald aber sollen die Maßnahmen komplett entfallen.

Aufgrund der Ausbreitung der Omikron-Variante ist die 7-Tage-Inzidenz in Österreich auf 2.105,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern gestiegen (Stand: 28. Februar, AGES). Mittlerweile hat der deutsche Nachbar sogar eine Impfpflicht eingeführt. Was die aktuelle Lage für Skifahrer bedeutet, erfahren Sie hier.

2G auf den Pisten: Was aktuell beim Skifahren in Österreich gilt

Laut dem österreichischen Tourismus-Portal austria.info gilt seit dem 19. Februar die 3G-Regel in Seilbahnen. Zudem muss eine FFP2-Maske in geschlossenen Räumen – auch Gondeln – getragen werden sowie im Freien und am Sessellift, wenn zwei Meter Abstand zu haushaltsfremden Personen nicht eingehalten werden können. Das heißt: Nur Geimpfte, Genesene und Getestete haben Zutritt zu den Seilbahnen. Nachtgastronomie wie auch Après-Ski sind derzeit generell untersagt, soll aber ab dem 5. März wieder möglich sein. Für die Übernachtung in Beherbergungsbetrieben – auch Ferienhäusern – gilt ebenfalls 3G sowie eine FFP2-Maskenpflicht in allen öffentlich zugänglichen Bereichen. Die Sperrstunde in der Gastronomie ist um 24 Uhr. Außerdem ist eine doppelte Impfung seit dem 1. Februar nur noch 180 Tage gültig bzw. 210 Tage bei Personen unter 18 Jahren. Die Booster-Impfung ist 270 Tage lang gültig.

Welche Corona-Regeln gelten beim Skifahren mit Kindern?

Für Kinder unter 12 Jahren ist kein 3G-Nachweis nötig – nur in Wien gilt eine Testpflicht bereits ab sechs Jahren. Für Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren, die mit ihren Eltern aus dem Ausland einreisen und die nicht geimpft bzw. nicht vollständig geimpft oder genesen sind, gibt es den „Holiday-Ninja-Pass“. Diesen erhalten die Kinder, wenn sie pro Woche mindestens zwei negative PCR-Tests und einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen können. In Wien benötigen Kinder zwischen 12 und 15 Jahren einen maximal 48 Stunden alten PCR-Test.

„Freedom Day“ ab 5. März Ab dem 5. März sollen in Österreich dann fast alle Corona-Maßnahmen aufgehoben werden. Das heißt: Die Zutrittsregeln entfallen, Personenobergrenzen werden abgeschafft, die Nachtgastronomie darf wieder öffnen und die allgemeine Sperrstunde entfällt.

Einreise-Regeln für Österreich

Seit dem 22. Februar gelten gelockerte Einreise-Regeln für Österreich: Ab sofort ist ein 3G-Nachweis für den Grenzübertritt ausreichend – ausgenommen sind Reisen aus Virusvariantengebieten. Das Impfzertifikat darf bei einer Grundimmunisierung nicht älter als 270 Tage sein. Mit einem Booster lässt sich die Gültigkeit um weitere 270 Tage verlängern. Ein Genesenennachweis darf nicht älter als 180 Tage sein. Wer hingegen mit einem Test einreist, kann dies entweder mit einem negativen PCR-Test (maximal 72 Stunden alt) oder einem negativen Antigen-Schnelltest (maximal 24 Stunden alt) tun. Sollte keiner der drei Nachweise vorliegen, müssen Betroffene vor der Einreise eine Registrierung zur Pre-Travel-Clearance durchführen. Außerdem gilt für sie eine 10-tägige Quarantäne, die als beendet gilt, sobald ein negatives Testergebnis vorliegt. Der „Holiday-Ninja-Pass“ für schulpflichtige Kinder ersetzt einen Nachweis im Sinne der Einreiseverordnung und kann auch mit einem 2G+-Nachweis gleichgesetzt werden. Von der Nachweispflicht sind Kinder unter 12 Jahren ausgenommen.

Diese Regeln gelten bei einem Tagesausflug nach Österreich

Bei einem Tagesausflug nach Österreich gelten dieselben Regeln wie bei einem längeren Aufenthalt: Die Einreise ist mit einem 3G-Nachweis erlaubt.

Da Österreich wieder ein Hochrisikogebiet ist, brauchen Sie bei der Rückkehr nach Deutschland eine digitale Einreiseanmeldung. Außerdem muss ein Nachweis im Sinne der 3G-Regel erbracht werden – für Ungeimpfte gilt eine 10-tägige Quarantänepflicht. Diese kann frühestens am fünften Tag mit einem weiteren negativen Test vorzeitig beendet werden. (fk)