Diese Kostprobe von Kroatien wird Ihnen schmecken

Unser Reiseabend im Pressehaus stellt Ihnen eine Urlaubsregion in Kroatien vor, die mit Klasse statt Masse überzeugt. Und mit gutem Wein, der auch auf der Hochzeit von Prinz Harry und seiner Meghan getrunken wird.

Overtourism die Rede auf der ITB, der Internationalen Tourismusbörse in Berlin. Es scheint, als ob sie mancherorts die Schraube überdreht hätten, dass die Einheimischen die Urlauber nicht mehr aushalten können und die Urlauber sich von der eigenen Masse erdrückt fühlen – in Island oder auf Mallorca oder in Kreuzfahrer-Hochburgen wie Barcelona und Venedig – an Orten, wo einem plötzlich alles zu laut, zu schrill, zu viel ist.

Sehnsucht nach Urlaub

Da bleibt die Sehnsucht auf der Strecke, die die Menschen doch eigentlich antreibt, wenn sie neue Wege gehen. Die Sehnsucht nach Stille, der Natur – und sich selbst. Reisende wollen ankommen, bei Gastgebern, die zu Freunden werden, und nicht in Städten, wo an den Hausmauern geschrieben steht: Tourist go home!

Ob es das heute überhaupt noch gibt? Aber ja doch! In Slawonien zum Beispiel, einer Urlaubsregion, gut versteckt im Hinterland Kroatiens, wo die Wälder noch tief und dunkel sind, die Flüsse fischreich und klar und die Weinberge bis weit an den Horizont reichen.

Natur und Ursprünglichkeit in Kroatien

Das Amazonien Europas nennen sie den Naturpark Kopacki Rit im Flussdelta zwischen Drau und Donau. Er ist bis heute eines der am besten erhaltenen Sumpfgebiete auf dem Kontinent überhaupt. Fast 300 zum Teil vom Aussterben bedrohte Vogelarten sind hier noch heimisch. Urlauber begehen das 23.000 Hektar große Gelände und das mit dichtem Schilf bewachsene Flussufer über ein Wegesystem aus Holzstegen, verweilen, beobachten, verinnerlichen ein Naturschauspiel, das einen gefangen hält mit der Schönheit des Augenblicks.

"Wir hätten stundenlang hier sitzen können", schwärmten die Teilnehmer unserer Slawonien-Leserreise, die wir als Pilotprojekt im vergangenen September angeboten hatten. Mehrmals waren wir damals gefragt worden, ob wir uns nicht verschrieben hätten. Ein Buchstabenverdreher? "Sie meinten Slowenien!" Nein, Slawonien! Ein echter Geheimtipp unter den Reisezielen in Europa.

Erleben Sie Slawonien auf unserem Reiseabend

Lassen Sie uns darüber reden, auf unserem Reiseabend am Donnerstag, 19. April im Pressehaus an der Bayerstraße. Über eine Urlandschaft, in der die Menschen noch den Boden unter den Füßen spüren, über historische Städte und Siedlungsfunde wie die Taube von Vucedol, die älter sind als die ältesten Städte Europas. Und über eine Küche, deftig und ehrlich, von der K.u.k.-Monarchie geprägt, mit ihrem Paprikasch und Sauerkrautwickerl, Mohnstrudel und Zwetschgenknödel. Und lassen Sie uns über die Weine sprechen. Darüber, warum der Traminac aus dem slawonischen Städtchen Ilok schon 1953, im Krönungsjahr der Queen, auf der Weinkarte der britischen Königsfamilie gelistet wurde, und warum auch Prinz Harry und seine Meghan ihn bei ihrer Hochzeit am 19. Mai wieder auf der Karte haben. Wir werden ihn probieren, diesen Traminac, und die Köstlichkeiten, die uns Thomas Heinz Pandzic vom Landgut Zlatni Lug mit nach München bringt. Sein Team wird für das Buffet auf unserem Slawonien-Abend verantwortlich sein. Denn irgendwie geht ja die Liebe, auch die Liebe zu einem Urlaubsland, immer durch den Magen. Auf dass wir uns verlieben in Slawonien.

Alle Infos auf einen Blick

Reiseziel

Die historische Region Slawonien liegt im Osten Kroatiens zwischen der Grenze zu Südungarn und Bosnien. Mit 12.466 Quadratkilometern ist sie ein gutes Stück kleiner als Oberbayern (17.530 Quadratkilometer). Einen Großteil der Fläche nehmen Naturparks wie Kopacki Rit und Papuk ein. Die größte Stadt ist Osijek mit 115.000 Einwohnern. Slawonien ist berühmt für seine Wälder, in denen schon Österreichs Kaiser und Könige zur Jagd ging, den Fischreichtum und seine alten Weingüter, in denen berühmte Weine gekeltert werden.

Reiseabend

Am Donnerstag, 19. April laden wir Sie ab 18.30 Uhr zum Slawonien-Reiseabend in unser Pressehaus an der Bayerstraße ein. Schicken Sie bitte Ihre schriftliche Anmeldung per E-Mail an reisetag@idriva.de oder per Post an den Reiseveranstalter i.D. Riva Tours, Neuhauser Straße 27, 80331 München. Da für die Veranstaltung nur ein begrenztes Kontingent von 200 Plätzen zur Verfügung steht, bitten wir um Verständnis, dass nicht alle Anmeldungen bestätigt werden können.

Gäste

Zu unserem Reiseabend erwarten wir als Gäste und Gesprächspartner aus Slawonien den Bürgermeister der Stadt Pozega, Darko Puljasic, Thomas Heinz Pandzic und seinen Sohn Leo, Inhaber des Landguts Zlatni Lug, das für den kulinarischen Part dieses Reiseabends verantwortlich zeichnet, und Winzer Ivo Brzica aus Erdut bei Vukovar.

Lesereise

Zusammen mit dem Münchner Kroatien-Spezialisten i.D. Riva Tours haben wir eine naturkundliche und archäologische, kulturelle und kulinarische Reise in diesen noch sehr ursprünglichen Teil Kroatiens aufgelegt. Wir besuchen Kathedralen, Schlösser und alte Kirchen und verkosten die berühmten slawonischen Weine in uralten Weingütern und Kellern.

Es gibt zwei Termine: vom 9. bis 15. Juni und vom 8. bis 14. September. Mit Übernachtung und Stadtbesichtigung in Zagreb auf der Hinfahrt und in der Biedermeierstadt Varazdin auf der Rückfahrt kostet die Reise 695 Euro (im EZ 845 Euro), Übernachtung in Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, Halbpension plus drei organisierte Mittagessen und zweimal Weinprobe inklusive. Info/Buchung bei Riva Tours unter Tel. 089/215482112.