So kurios gibt ein Reiseführer Tipps für Touristen in Deutschland

In Reiseführern bekommen Touristen einen ersten Einblick über das Reiseland. Dieser Tipp in einem Reiseführer für Deutschland ist allerdings recht kurios.

In einem Ausschnitt eines Reiseführer, der seit einiger Zeit im Netz die Runde macht, bekommen Touristen Tipps für ihren Urlaub in Deutschland. Doch können diese Tipps ernst gemeint sein? Denn sie muten, nun ja, eher kurios an. Doch sehen Sie selbst.

"Sehr wagemutig"

Neben Name von Land und Hauptstadt sowie der Angabe der aktuellen Bevölkerungszahlen und der Sprachangabe, fällt erstmal die Angabe der Währung ins Auge: Euro und Centimes. Jedoch bedeutet Letzteres so viel wie "Rappen", was schon mal nicht richtig ist.

Doch dann wird es noch absurder. "Was Sie um jeden Preis vermeiden sollten" heißt ein Punkt und die Antwort darauf: Überteuerte Kuckucksuhren. Von oben nach unten gelesen wird der Ausschnitt aus dem Reiseführer immer kurioser. Der letzte Tipp lautet: Wenn Sie das Eis in einer Bar brechen wollen, sagen Sie "Ihr Hosegeschmack ist sehr wagemutig."

Nicht nur, dass bei "Hosegeschmack" ein "n" fehlt - wer würde wohl auf diese Weise mit jemandem ins Gespräch kommen? Es wäre einen Versucht wert.

Laut der Userin kommt der Tipp aus dem Reiseführer "Lonely Planet - Europe On A Shoestring" aus dem Jahr 2003, wie sie schreibt, und der deutsche Teil sei von einem US-Amerikaner geschrieben worden.

