Das sollten Sie unbedingt beachten, wenn das Kreuzfahrtschiff ohne Sie wegfährt

Warten Kreuzfahrtschiffe auf Passagiere, wenn sie sich verspäten? Und was ist zu tun, wenn man sein Schiff verpasst und es einem vor der Nase davonfährt?

Sie machen einen Ausflug an Land, schauen nicht auf die Uhr und schon ist es passiert: Sie kommen zu spät zum Kreuzfahrtschiff zurück - und das Schiff ist weg. Was Sie tun sollten, wenn Sie Ihr Schiff verpassen, erfahren Sie hier.

Kreuzfahrtschiffe warten nicht immer auf verspätete Passagiere

Klar ist: Die Crew und der Kapitän prüfen vor jeder Abfahrt genau, ob alle Passagiere an Bord sind. Zudem wird genau abgewogen, jemanden zurückzulassen, bevor ein Kreuzfahrtschiff den Hafen ohne sie verlässt.

Wer jedoch zu lange auf sich warten lässt, weil er einfach die Zeit vergessen hat (nicht etwa wegen eines Notfalls oder ähnlichem), dem kann es schon passieren, dass das Schiff ohne ihn in See sticht. Doch was ist in diesem Fall als Passagier zu tun? In jedem Fall sollten Sie für den "Worst Case" einige Dinge beachten, wenn Sie das Schiff verlassen.

Lesen Sie hier: Mit diesem Trick können Sie dauerhaft auf einem Kreuzfahrtschiff leben.

Landgang auf der Kreuzfahrt: Nehmen Sie diese Dinge mit

Wer das Kreuzfahrtschiff für einen Ausflug verlässt, der sollte dennoch einige wichtige Dinge einpacken. Das sind folgende:

Telefon: Speichern Sie sich die wichtigsten Kontakte des Kreuzfahrtschiffes ein. So können Sie Bescheid geben, sollten Sie sich verspäten.

Reisepass

Führerschein

Kreditkarte

Sollten es Ihnen aus Sicherheitsaspekten nicht wohl bei dem Gedanken sein, die Originale der Dokumente mitzunehmen, können Sie auch Kopien anfertigen und diese bei sich tragen. Achten Sie aber darauf, dass Sie die Kopien nicht gesammelt in einer Tasche bei sich haben. Auf diese Weise erschweren Sie Dieben ihre Arbeit.

Lesen Sie hier: Diese Mengen an Gepäck dürfen Passagiere mit auf Kreuzfahrt nehmen - und was strikt verboten ist.

Sie haben das Kreuzfahrtschiff verpasst? Das ist jetzt zu tun

Wer wirklich einmal in die ungute Situation kommen sollte, sein Kreuzfahrtschiff zu verpassen, der sollte sich an einige Punkte halten:

Suchen Sie den Hafen-Agenten. Er kann Ihnen helfen, Ihre Weiterreise zu organisieren. Rufen Sie auf dem Kreuzfahrtschiff an. Es wird wohl nicht umkehren, aber Sie können planen, zum nächsten Hafen zu reisen, an dem es hält, und dort wieder an Bord gehen. Rufen Sie Ihren Reiseveranstalter an. Er kann Ihnen bei der Planung der weiteren Reise behilflich sein.

Auch interessant: Beichten der Kreuzfahrt-Crew: So wild treiben wir es auf dem Schiff wirklich.

sca