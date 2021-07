Sommer 2021: Kaum noch Corona-Fälle in Lieblings-Urlaubsland der Deutschen

Neue Zahlen machen Hoffnung

Ein sehr populäres Urlaubsland in Europa punktet mit Null-Inzidenzen und wenig Delta-Fällen. Ist der Urlaub in der Corona-Zeit gerettet? Eine Analyse.

Nach Monaten des Verzichts in der Corona-Pandemie wollen viele Menschen in Deutschland einfach mal weg. Doch die Wahl des Reiseziels ist eine heikle Angelegenheit. Viele Länder kämpfen noch mit zum Teil hohen Inzidenzwerten und werden deshalb vom Robert Koch-Institut auf einer Risikoliste geführt. Doch ein Land in Europa, dass unter Deutschen Urlaubern sehr populär ist, meldet niedrige Inzidenzwerte und vor allem: Wenige Fälle der Delta-Variante.

Berichten von echo24.de* zufolge entspannt sich die Corona-Lage in Kroatien* was Lockerungen vor Ort, aber auch im Hinblick auf die Rückreise nach Deutschland mit sich bringt. In fast allen Regionen in Kroatien ist die Inzidenz so niedrig, dass Reiserückkehrer in Deutschland keinen Test machen müssen und auch nicht zur Quarantäne verdonnert werden. Was man allerdings beachten muss, sind die Einreisebestimmungen nach Kroatien. *echo24.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.