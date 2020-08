Sommer-Urlaub 2020: In diesen Reiseländern sind die Corona-Zahlen niedrig

Trotz Corona wünschen sich viele Deutsche einen Sommer-Urlaub im Ausland. Wir zeigen Ihnen, in welchen europäischen Ländern die Zahl der Infektionen aktuell gering ist.

Der Sommer-Urlaub 2020* steht für viele noch auf der Kippe.

Die Zahl der Neuinfektionen schwankt von Land zu Land extrem.

Das sind die Reiseländer Europas, in denen momentan die wenigsten Fälle gezählt werden.

Obwohl es in zahlreichen Urlaubsländern immer mehr Lockerungen gibt, um Touristen einen angenehmen Aufenthalt zu bescheren, sind viele Reise-Fans noch zögerlich. Schließlich zeigen sich nun häufiger wieder Anstiege in bei den Neuinfektionen - wie zum Beispiel in Kroatien oder Bulgarien. Absolut sind die Zahlen aber noch recht gering. Wir zeigen Ihnen, in welchen Urlaubsländern Europas derzeit die wenigsten Corona-Infektionen gezählt werden - und Sie deshalb bei der Urlaubsplanung in Betracht ziehen könnten.

Lettland-Urlaub in Corona-Zeiten: Bisher nur wenige Fälle

Innerhalb Europas weist derzeit Lettland die geringsten Neuinfektionszahlen mit dem Coronavirus vor. Nur 1,67 Fälle pro 100.000 Einwohner notierte das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) in den letzten sieben Tagen. Zum Vergleich: Um als Risikogebiet eingestuft zu werden, müssen 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen vorliegen. Seit Beginn der Pandemie wurden in Lettland lediglich 1.290 Fälle (Stand: 18. August) gezählt. Regionaler Schwerpunkt lag dabei laut Auswärtigem Amt in der Hauptstadt Riga. Beliebte Reiseziele sind hier neben der Hauptstadt aber auch der Nationalpark Gauja oder die Städte Kuldīga und Cēsis.

Die 14-tägige Quarantänepflicht bei der Einreise nach Lettland ist für Reisende aus Deutschland und den meisten Europäischen Staaten entfallen, solange die Zahl der Neuinfektionen noch unter dem Grenzwert von 16 Fällen bei 100.000 Einwohnern in den letzten zwei Wochen liegt. Seit dem 16. Juli gilt jedoch eine Registrierungspflicht bei der Einreise, die per Fragebogen am Einreiseort vorgenommen wird.

Urlaub in Estland in Corona-Zeiten: Was zu beachten ist

Auch Estland ist von der Pandemie bisher weniger betroffen. Das ECDC vermerkt 2,87 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Die meisten Corona-Fälle traten hier in der Hauptstadt Tallinn sowie der Insel Saaremaa auf. Wer die lokalen Corona-Schwerpunkte umgehen will, findet aber sicherlich auch in der Stadt Pärnu mit dem kilometerlangen Sandstrand oder im Sooma Nationalpark genug zu erleben.

Wie das Auswärtige Amt informiert, gilt seit dem 1. Juni keine Quarantänepflicht mehr für Reisende aus Deutschland. Das ändert sich aber, wenn die Zahl der Neuinfektionen im Herkunftsland bei der Einreise über der Grenze von 15 Fällen pro 100.000 Einwohnern in den letzten zwei Wochen liegt.

Urlaub 2020 trotz Corona: Das sind die Regeln in Ungarn

Viele Touristen pilgern jährlich in die faszinierende Hauptstadt Budapest oder genießen laue Badetage am Plattensee - auch während der Corona-Pandemie ist Ungarn bisher noch eine Reise-Möglichkeit. Mit 2,25 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen hält sich Ungarn auf einem konstanten Niveau - auch wenn die Covid-19-Fälle in den letzten Tagen etwas angestiegen sind. Auch hier konzentrieren sich die Zahlen - wie in Estland und Lettland - vor allem auf die Hauptstadt.

Für Urlauber aus Deutschland ist die Einreise nach Ungarn derzeit ohne Einschränkungen gestattet. Restaurants, Kneipen und Clubs dürfen geöffnet sein, Kinos, Theater, Museen oder Bäder befinden sich derzeit im Prozess der Wiedereröffnung. Wie in vielen anderen Ländern gilt auch in Ungarn die Maskenpflicht in Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln und in Taxis.

Wenige Corona-Fälle: Sommer-Urlaub in Finnland

Finnland steht vielleicht nicht bei jedem auf der Liste für einen klassischen Sommer-Urlaub, doch wer wert auf ein geringes Corona-Risiko legt, ist hier richtig. In ganz Europa hatte das skandinavische Land lange Zeit die niedrigsten Fallzahlen zu vermerken - mittlerweile sind sie auf 2,66 Fälle pro 100.000 Einwohner angestiegen, aber vergleichsweise immer noch gering. Die meisten davon im Großraum Helsinki. Seit dem 13. Juli bestehen zudem keine Beschränkungen mehr für die Einreise aus Deutschland. Die Beschränkungen werden aber regelmäßig überprüft - ein Grenzwert von 8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner darf nicht überschritten werden.

Da in Finnland aber nur wenige Menschen leben, lassen sich Abstandsregelungen gut einhalten. Stattdessen haben Sie die Gelegenheit eine einzigartige Landschaft abseits großer Menschenmassen zu erkunden.

