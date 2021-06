Kroatien, Italien oder doch Griechenland? In diesen Ländern wollen Deutsche im Sommer Urlaub machen

Corona-Pandemie

von Franziska Kaindl schließen

Viele Länder Europas lockern ihre Corona-Beschränkungen – dadurch steigt auch das Interesse am Auslandsurlaub. Doch welches Land kann am meisten punkten?

Sind Sie gerade dabei, Ihren Urlaub zu planen und überlegen, wo die Reise hingehen soll? Vielleicht ist Ihnen dabei eine Auswertung des Online-Buchungsportals für Ferienhäuser, HomeToGo, eine Inspiration. Sie zeigt, nach welchen Urlaubszielen für den Sommer 2021* zuletzt oft gesucht wurde und somit, welche Destinationen aktuell beliebt sind. Ob Sie dann letztendlich ebenfalls dorthin verreisen wollen oder lieber gegen den Strom schwimmen, bleibt Ihnen überlassen.

Sommer-Urlaub 2021: Ausländische Reiseziele holen wieder auf

Sowohl an Ostern als auch an Pfingsten war vor allem Deutschland ein beliebtes Reiseziel der Deutschen – was wohl vor allem den Corona-Beschränkungen zuzuschreiben ist. Viele haben den Camping-Urlaub für sich entdeckt oder Tagesausflüge in der näheren Umgebung vorgenommen. Aufgrund der positiven Entwicklung der Corona-Pandemie in vielen Ländern und der fortschreitenden Impfkampagne haben viele Länder Europas in den letzten Wochen aber ihre Beschränkungen gelockert – pünktlich vor den Sommerferien.

Darum ist es kaum verwunderlich, dass auch die aktuelle Auswertung des Buchungsportals HomeToGo ein verstärktes Interesse an ausländischen Reisezielen widerspiegelt. Insgesamt 7,5 Millionen Suchanfragen für den Suchzeitraum vom 1. Mai bis 15. Mai für den Check-in zwischen 1. Juli und 31. August und dem Suchzeitraum vom 16. Mai bis 31. Mai für den Check-in zwischen 1. Juli und 31. August wurden miteinander verglichen. Der Vergleich zeigt, dass das Interesse an Urlaubszielen im Ausland in der zweiten Maihälfte noch einmal angestiegen ist.

Das sind die Top 10 der beliebtesten Urlaubsziele für Sommer 2021 im Überblick:

Ranking Land, in dem die gesuchten Reiseziele liegen Suchzeitraum 1. Mai bis 15. Mai für Sommer 2021 Suchzeitraum 16. Mai bis 31. Mai für Sommer 2021 1. Deutschland 50,17 Prozent 46,63 Prozent 2. Kroatien 10,55 Prozent 13,09 Prozent 3. Italien 10,82 Prozent 11,89 Prozent 4. Spanien 4,70 Prozent 4,98 Prozent 5. Niederlande 4,43 Prozent 4,80 Prozent 6. Frankreich 4,50 Prozent 4,04 Prozent 7. Dänemark 4,45 Prozent 3,77 Prozent 8. Österreich 2,62 Prozent 2,78 Prozent 9. Griechenland 1,59 Prozent 1,54 Prozent 10. Polen 0,87 Prozent 1,31 Prozent

Auch interessant: Sommer-Urlaub 2021: Diese Reiseziele sind quasi coronafrei.

Urlaub im Sommer 2021: Interesse an Kroatien nimmt zu

Wie schon in den Analysen für Ostern und Pfingsten zeigt sich, dass die Heimat weiterhin ein beliebtes Urlaubsziel der Deutschen ist. Dennoch ist das Interesse am Urlaub im Ausland gestiegen – besonders an Reisen nach Kroatien. Knapp über 13 Prozent der Suchanfragen in der zweiten Maihälfte entfielen auf das Land an der Adria, was eine Steigerung von rund 24 Prozent im Vergleich zur ersten Maihälfe ausmacht. Auch Italien (knapp 12 Prozent) und Spanien (knapp 5 Prozent) konnten mehr Interesse wecken – wobei Spanien vergleichsweise noch einen geringen Anteil der Suchanfragen ausmacht. (fk) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Lesen Sie auch: Digitaler Impfpass in Deutschland: So funktioniert er beim Reisen.

Quelle: www.hometogo.de