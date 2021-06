Sommer-Urlaub 2021: Diese Länder lockern im Juni die Corona-Regeln

Mehr Freiheiten für Reisende

von Franziska Kaindl schließen

Im Juni wollen viele Deutsche gerne wieder in den Urlaub fahren. Wie gut, dass einige Länder in Europa jetzt ein paar Corona-Regeln lockern.

Der Sommer steht kurz bevor und vielen dürstet es nach einem entspannten Strand-Urlaub in der Sonne. Um das Reisen noch attraktiver zu gestalten, lockern viele Länder wie Italien, Spanien oder Österreich ihre Corona-Maßnahmen. Komplett ohne Regeln geht es aber nicht: Vielerorts braucht es weiterhin einen Testnachweis oder Einreise-Formulare. Zudem müssen Sie beachten, dass die meisten Länder Europas aus Sicht des Robert Koch-Instituts noch Risikogebiete sind. Welche Lockerungen vorgenommen wurden und was bei der Einreise zu beachten ist, erfahren Sie hier.

Italien-Urlaub im Juni: Diese Lockerungen gelten jetzt

Am 1. Juni wurden in drei italienischen Regionen die Corona-Beschränkungen enorm gelockert. Gemäß der Corona-Ampel, die in Italien verwendet wird, sind die Regionen Friaul-Julisch Venetien und Molise an der Andria sowie die Insel Sardinien wieder „weiße Zonen“. Das heißt, die 7-Tage-Inzidenz liegt dort seit drei Wochen unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Wer sich dort aufhält, muss sich nur noch an die Maskenpflicht und die Abstandsregeln halten. Nächste Woche sollen dann die Regionen Venetien, Ligurien und Abbruzzen folgen. Bei weiterhin sinkenden Infektionszahlen sollen auch die übrigen Regionen Italiens bis zum Ende des Monats zu „weißen Zonen“ werden.

Seit dem 1. Juni dürfen Restaurants zudem wieder Gäste im Innenbereich begrüßen und ab dem 7. Juni soll die Ausgangssperre erst ab Mitternacht gelten. Ab dem 21. Juni könnte die Ausgangssperre komplett entfallen.

Einreise-Regeln: Wer nach Italien reisen will, muss zunächst eine Online-Anmeldung ausfüllen und das zuständige Gesundheitsamt innerhalb von 48 Stunden informieren. Zudem braucht es einen negativen PCR- oder Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 48 Stunden ist. Eine Ausnahme von der Testpflicht gibt es für Geimpfte und Genesene nur, wenn sie nach Sardinien reisen.

Herdenimmunität auf Malta: Einreise-Lockerungen ab Juni

Im Mai verkündete Malta die Herdenimmunität und öffnete am 1. Juni wieder für Urlauber. An Stränden und Pools entfällt damit die Maskenpflicht und ab dem 7. Juni sollen in Restaurants wieder sechs Personen pro Tisch zugelassen werden. Zudem dürfen sich dann wieder Gruppen von bis zu sechs Personen öffentlich treffen. Bars und Clubs dürfen unter Auflagen öffnen. Ab dem 7. Juli soll obendrein die Maskenpflicht für vollständig Geimpfte entfallen, wenn sie allein oder mit anderen vollständig geimpften Personen unterwegs sind. Gruppen mit mehr als zwei Personen müssen aber weiterhin Masken tragen.

Einreise-Regeln: Die Einreise aus sogenannten „Korridorländern“ nach Malta ist erlaubt – dazu gehört auch Deutschland. Bei der Einreise muss von allen Reisenden über fünf Jahren eine „Passenger Location Form“ sowie ein negativer PCR-Test vorgelegt werden, der nicht älter als 72 Stunden ist. Der Test kann auch bei der Einreise am Flughafen durchgeführt werden – ansonsten gilt eine 14-tägige Quarantänepflicht. Anstatt des negativen PCR-Tests kann auch ein maltesischer Impfnachweis mit QR-Code vorgelegt werden, wie das Auswärtige Amt informiert. Bei der Ankunft am Flughafen gilt eine Maskenpflicht, außerdem wird die Körpertemperatur gemessen. Zudem muss bei der Einreise noch eine „Public Health Travel Declaration“ mitgeführt werden.

Urlaub trotz Corona: Spanien verspricht mehr Reisefreiheit ab dem 7. Juni

Spanien plant ab dem 7. Juni mehr Reisefreiheit: Ab dann dürfen vollständig Geimpfte und Genesene aus der ganzen Welt ohne Corona-Test einreisen. Die Geimpften müssen mit einem Vakzin, das in der EU zugelassen ist immunisiert sein. Seit Pfingstmontag entfällt zudem die Testpflicht für Reisende aus der EU, wenn die 14-Tage-Inzidenz in ihrem Land unter 25 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern liegt. Deutschland gehört aktuell noch nicht dazu.

Einreise-Regeln: Reisende ab sechs Jahren, die aus einem Risikoland kommen, müssen einen negativen PCR-Test vorlegen. Auch Deutschland zählt derzeit zu den Risikoländern. Der Test darf nicht älter als 72 Stunden sein. Flugreisende müssen außerdem ein Formular im Spain Travel Health-Portal ausfüllen – dieses kann auch über die kostenlose SpTH-App erledigt werden. Daraus wird ein QR-Code generiert, der bei der Einreise vorgelegt werden muss.

Österreich-Urlaub mit mehr Freiheiten

Österreich hat zum 19. Mai schon einige Lockerungen vorgenommen. Seither gibt es keine Quarantänepflicht mehr für Einreisende, die aus einem Staat „mit geringem Infektionsgeschehen“ – so wie Deutschland – einreisen. Viele Einrichtungen können mit einem negativen Testergebnis, einem Impfnachweis oder der Bestätigung einer durchlaufenen Covid-19-Erkrankung besucht werden. Ab dem 10. Juni sollen weitere kleinere Lockerungen folgen: So sind im Innenbereich von Gastronomien dann maximal acht Erwachsene pro Besuchergruppe erlaubt und im Außenbereich 16 Erwachsene – Kinder werden nicht mitgerechnet, außerdem gibt es keine Einschränkung bei der Anzahl der Haushalte. Außerdem wird der Mindestabstand von Gästegruppen in Beherbergungen auf einen Meter reduziert.

Einreise-Regeln: Die Einreise nach Österreich ist mit einem negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, oder einem Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 48 Stunden ist, erlaubt. Alternativ kann ein Impfnachweis über eine erste Impfung, ab dem 22. Tag nach der ersten Dosis, vorgelegt werden. Ein Nachweis über eine durchgemachte Infektion in den vergangenen sechs Monaten ist ebenfalls gültig. Zudem müssen sich Reisende vor der Einreise nach Österreich elektronisch registrieren.

Urlaub im Juni: Einfachere Einreise in die Türkei

Die Einreise in die Türkei ist seit dem 1. Juni auch mit einem negativen Antigen-Schnelltest möglich, der nicht älter als 48 Stunden ist. Es kann aber weiterhin ein negativer PCR-Test, der maximal 72 Stunden zurückliegt, vorgelegt werden. Ein amtlicher Nachweis über eine vollständige Impfung, die mindestens 14 Tage zurückliegt, oder eine amtliche Dokumentation über einer Genesung von einer Covid-19-Erkankung, die nicht länger als sechs Monate her ist, sind ebenfalls gültig.

Einreise-Regeln: Neben dem Test-, Impf- oder Genesungsnachweis müssen Reisende ein elektronisches Formular des türkischen Gesundheitsministeriums ausfüllen. Dieses wird bei der Einreise kontrolliert. Anschließend erhalten Reisende einen Genehmigungscode („HES-Code“), der bei Kontrollen im Land vorzuzeigen ist. (fk)

