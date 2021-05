Spanien plant Reisefreiheit ab dem 7. Juni – aber nicht für alle

Corona-Pandemie

Spanien erwartet sehnlichst die Urlaubssaison. Deshalb hat die Regierung umfangreiche Öffnungen für Touristen angekündigt. Ab 7. Juni soll Reisefreiheit herrschen.

Auch Spanien will die Einführung des EU-Impfzertifikats, das nun im Juli kommen soll, nicht länger abwarten. Die Reisefreiheit für geimpfte Reisende soll bereits am 7. Juni wieder hergestellt werden, kündigte Ministerpräsident Pedro Sánchez am Freitag (21. Mai) an. Für manche Staaten gilt diese Regelung schon seit Pfingstmontag.

Spanien-Urlaub 2021: Weniger Beschränkungen mit Corona-Impfung

Aktuell braucht es für die Einreise nach Spanien noch einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist. Ausgenommen sind nur Kinder unter sechs Jahren. Das wird sich aber ab dem 7. Juni ändern: Dann dürfen vollständig geimpfte Reisende aus der ganzen Welt ohne Test einreisen. Die Touristen müssen mit einem Vakzin, das in der EU zugelassen ist, geimpft sein. Wie unter anderem reisetopia.de berichtet, sollen die Einreise-Lockerungen auch für Genesene gelten. Hier ist allerdings noch nicht genau festgelegt, wie lange die Covid-19-Erkrankung zurückliegen muss, um eine freie Einreise zu gewähren.

Urlaub in Spanien: Jetzt schon Corona-Lockerungen für Reisende aus bestimmten Ländern

Es gelten aber schon seit Pfingstmontag einige gelockerte Regeln für die Einreise nach Spanien. Urlauber aus zehn Nicht-EU-Staaten – darunter Australien, China, Israel, Japan, Neuseeland, Ruanda, Singapur, Südkorea und Thailand – brauchen keinen PCR-Test mehr, wenn sie nach Spanien wollen. Auch für Touristen aus Großbritannien gilt trotz der Virusmutation diese Regel. Zudem entfällt die Testpflicht für Reisende aus der EU, wenn die 14-Tage-Inzidenz in ihrem Land unter 25 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern liegt. Deutschland gehört hier mit einer Inzidenz von 47 (Stand: 26. Mai) noch nicht dazu.

Mit den Lockerungen erhofft sich der Ministerpräsident Pedro Sánchez, 60 bis 70 Prozent der Besucherzahl aus dem Jahr 2019 zu erreichen. Der Tourismus in Spanien macht laut deutschlandfunk.de rund 15 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt aus. Ungefähr ein Drittel der Arbeitsplätze werden demnach vom Tourismus gestellt. (fk)

