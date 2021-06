Buchungsboom für den Sommer-Urlaub: Werden Reisegebiete überlaufen sein?

Corona-Pandemie

Dass in einigen Reiseländern nun keine Quarantäne mehr gilt, hat bei vielen die Urlaubslust geweckt. Aber heißt das auch, dass beliebte Destinationen voll sein werden?

Seit einigen Wochen lockern Urlaubsdestinationen wie Spanien, Griechenland und Italien ihre Einreise-Beschränkungen, um Touristen anzulocken. So braucht es für Reisende aus Deutschland in Spanien gar keinen negativen Corona-Test mehr*, wie costanachrichten.com berichtet. Viele nehmen das Angebot dankbar an – zahlreiche Reiseveranstalter berichten von einem regelrechten Buchungsboom. Gleichzeitig machen sich rund ein Viertel der deutschen Urlauber Gedanken darüber, ob ihr Urlaubsziel überlaufen sein könnte – das zeigte eine Meinungsumfrage der Reisesuchmaschine momondo. Fast 50 Prozent machen sich zudem Sorgen, dass sich andere Menschen am Reiseort nicht an die Hygienemaßnahmen und Einschränkungen halten. Wie voll werden die Urlaubsgebiete also wirklich sein?

Massenansturm auf Urlaubsgebiete? Das sagen Experten

„Die letzten Wochen liegen im Umsatzeingang weiter über dem Jahr 2019 vor der Pandemie“, berichtete Sven Schikarsky, DER-Touristik-Manager laut der Deutschen Presseagentur (dpa). „Dennoch rechnen wir nicht damit, dass es in den Zielgebieten überfüllt sein wird.“ Es könne allerdings an manchen Zielen an bestimmten Terminen zu Engpässen kommen. Gerade hochwertige Zimmertypen seien aktuell beliebt. Zu den begehrten Urlaubszielen gehören in diesem Jahr wieder klassische Badeziele am Mittelmeer. Spanien ist mit Mallorca wieder hoch im Kurs, doch auch Griechenland und die Türkei haben die Urlauber im Blick.

Etwas voll werden kann es nach Ansicht des Präsidenten des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) Reinhard Meyer aber dennoch. Dabei meint er vor allem deutsche Reiseziele im hohen Norden und im Süden: „An der Küste und Richtung Alpen wird es voll werden“, so seine Einschätzung gegenüber dpa. Auch andere Regionen in Deutschland gewinnen aber an Aufwind: „Beliebt ist insbesondere alles, was mit Natur zu tun hat, zum Beispiel Wandern oder Fahrradfahren.“

Sommer-Urlaub 2021: Höhere Kosten im Corona-Jahr

Urlauber müssen beachten, dass die Reise in diesem Jahr etwas teurer ausfallen kann als üblich. Die Preise sind im Sommer generell höher, doch auch die Pandemie leistet ihren Beitrag, so Jan Kuklinski von Check24. Ferienwohnungen kosten demnach in den Monaten Juni, Juli und August im Mittel rund 18,6 Prozent mehr als im Vorkrisenjahr 2019. Allerdings seien Urlauber laut Tui-Deutschlandchef Marek Andryszak auch bereit, mehr Geld für schönere Hotels auszugeben. (fk) *costanachrichten.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

