Sommer-Urlaub 2020: So voll sind Urlaubsorte in Italien, Spanien, Kroatien und Griechenland wirklich

Bei der Wahl des Urlaubsortes achten viele Reisende 2020 auf niedrige Corona-Zahlen sowie leere Strände und Städte. Aber wie leer sind beliebte Touristenziele wirklich?

Aufgrund der Corona-Krise* wünschen sich viele Deutsche einen Urlaubsort, an dem weniger Menschen unterwegs sind.

Oft ist zu hören, dass Strände in Kroatien leer sind oder italienische Städte wie leergefegt.

Aber entspricht dies immer noch der Wahrheit? Das können Sie ganz einfach nachprüfen.

Möglichst keine Menschenmassen und niedrige Corona-Zahlen: Das wünschen sich viele momentan, wenn sie eine Reise planen oder ihr Urlaubsdomizil auswählen. Zum Beispiel ist immer wieder zu hören, dass Strände in Kroatien geradezu ausgestorben oder italienische Städte wie leergefegt sind - was natürlich wieder viele Urlauber lockt. Aber entsprechen die Erzählungen wirklich der Wahrheit? Mithilfe von Live-Webcams vor Ort können Sie das ganz bequem von Zuhause aus überprüfen.

Griechenland-Urlaub: Wie voll sind die Strände?

Rhodos und Kreta sind beliebte Urlaubsziele bei Deutschen, aber müssen Urlauber derzeit mit überfüllten Stränden rechnen oder lässt sich in Griechenland angenehm die Seele baumeln? Live-Webcams geben Aufschluss darüber:

Kroatiens Strände: Urlaub ohne Menschenmassen möglich?

Derzeit schrecken Urlauber vor Nachrichten über steigende Infektionszahlen in Kroatien zurück. Vor einigen Wochen noch sollen die Strände aber geradezu leergefegt gewesen sein. Wie sieht es aktuell aus? Das verrät unter anderem eine Live-Webcam am Strand von Brodarica, südlich von Šibenik an der Adriaküste:

Weitere Live-Bilder aus Kroatien finden Sie zu:

Spanien-Urlaub trotz Corona: Das ist die Lage an den Stränden

Ob Festland oder die Inselgruppen der Kanaren oder Balearen: Spanien hat eine große Auswahl an Traumstränden zu bieten. Hier können Sie zum Beispiel überprüfen, wie gut der Strand bei Puerto del Carmen auf Lanzarote besucht ist:

Weitere Live-Bilder zu beliebten Stränden Spaniens finden Sie hier:

Italien-Urlaub trotz Corona: Live-Bilder von Stränden und Städten

Italien war in Europa mit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen. Mittlerweile sind die Infektionszahlen enorm zurückgegangen und die Reisewarnung wurde zurückgenommen. Trotzdem herrscht in vielen, normalerweise gut besuchten Touristenzielen gähnende Leere - sowohl in Städten als auch an den Stränden. Wie sich die Lage vor Ort entwickelt, können Sie dank Live-Bildern gut selbst beobachten.

Strand bei Jesolo:

Live-Bilder aus Venedig:

Live-Bilder aus Rom:

Umfrage: Fahren Sie dieses Jahr noch in den Urlaub?

Einzigartig: Venedig ohne Besuchermassen

