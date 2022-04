Reise-Expertin verrät: Worauf Sie jetzt bei der Planung und Buchung des Sommerurlaubs 2022 achten sollten

Von: Christine Novotny

Können wir diesen Sommer unbeschwerter Reisen als die letzten zwei Jahre? Kerstin Heinen vom Deutschen Reiseverband gibt Antworten im Ippen.Media-Exklusivinterview.

Viele Menschen freuen sich jetzt schon auf den Sommerurlaub und hoffen auf unbeschwertes Reisen. Doch was müssen wir dieses Jahr bei der Planung beachten? „Die Corona-Pandemie scheint zwar vorbei, ist aber noch nicht so wirklich“, meint Kerstin Heinen, Pressesprecherin beim Deutschen Reiseverband. Sie rät allen, sich im Reisebüro beraten zu lassen: „Am besten eine Pauschalreise buchen mit einem flexiblen Tarif, dass ich auch kurzfristig vor Beginn der Reise, wenn ich das denn möchte, aus welchen Gründen auch immer noch stornieren kann oder aber doch mich für ein anderes Urlaubsziel entscheiden will.“

Sommerurlaub 2022: Wohin zieht es deutsche Urlauber?

Obwohl Deutschland immer noch das beliebteste Reiseziel vieler Deutschen ist, zieht es Urlauber nach zwei Jahren Corona-Pandemie diesen Sommer wieder ins Ausland: „Besonders gefragt sind die Balearen, die Kanaren, also Spanien“, so Kerstin Heinen. Auch die Türkei sei dieses Jahr besonders bei Familien mit Kindern gefragt, denn das Land bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und viele All-Inklusive-Angebote.

Kerstin Heinen ist Pressesprecherin beim Deutschen Reiseverband. © DRV/Wyrwa

Laut Heinen nehmen auch die Buchungen für Fernstrecken für diesen Sommer wieder zu: „Die USA sind mit dabei, im Moment geht‘s noch in die Dominikanische Republik, auf die Malediven, also auch hier sehr stark Sonne, Strand und Meer.“

Sommerurlaub buchen – jetzt zuschlagen oder warten?

Auf die Frage, ob es besser ist jetzt zu buchen oder noch zu warten, hat Kerstin Heinen eine klare Antwort: „Ich würde empfehlen jetzt zu buchen, darauf zu achten, dass es ein flexibler Tarif ist, falls irgendwas noch dazwischen kommt oder ich mich umentscheide, dass ich dann doch noch was daran ändern kann.“

Welche und ob es Corona-Maßnahmen im Sommerurlaub geben wird, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch schwierig zu sagen, so Heinen. Genauso wie in Deutschland, wird im Moment auch in den Urlaubsgebieten gelockert, so gibt es für Reisende kaum noch Einschränkungen: „Aber man muss natürlich aktuell bleiben, man muss sich informieren, gerade auch was das Thema Einreise in ein Zielgebiet angeht, aber auch die Rückreise nach Deutschland.“ (cn)