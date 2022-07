Deutliche Preissteigerung bei Flügen im Sommer 2022 – besonders Spanien ist betroffen

Von: Franziska Kaindl

Im Sommer 2022 zieht es viele Urlauber wieder ins sonnige Ausland – im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 sind die Flugpreise allerdings deutlich gestiegen.

Wer sich in diesem Jahr einen Urlaub leisten will, muss für Flüge einiges mehr auf den Tisch legen, als noch vor der Pandemie. Das gilt vor allem für die Top 10 der beliebtesten Reiseziele in diesem Sommer, wie das Vergleichsportal Check24 festgestellt hat. Für Flüge nach Spanien, das mit Mallorca eine begehrte Urlaubsdestination vorzuweisen hat, haben sich die Preise sogar um 65 Prozent verteuert. Vor Corona zahlten Reisende durchschnittlich 165 Euro für Hin- und Rückflüge – mittlerweile sind es im Schnitt 272 Euro. Damit ist Spanien der Spitzenreiter unter den Verteuerungen. Gleich dahinter liegen Italien mit einer Steigerung um 58 Prozent bei den Ticketpreisen und Portugal mit 52 Prozent.

Über zwei Jahre nach Beginn der Pandemie zeigen sich deutliche Steigerungen bei den Flugpreisen. © Arnulf Hettrich/Imago

Stärkster Preisanstieg bei Flügen nach Spanien

„Hauptgründe für deutlich teurere Flugreisen sind die Inflation und der Kostenanstieg beim Kerosin“, sagt Christian Meier, Geschäftsführer Flüge bei Check24. „Gleichzeit trifft eine gestiegene Nachfrage nach Flugreisen auf Airlines, die ihre Flotten deutlich verkleinert haben und damit auf ein vermindertes Angebot.“ Wie ausgedünnt das Personal ist, hat sich in den letzten Wochen bereits herauskristallisiert: An den Check-ins bildeten sich an verschiedenen Flughäfen Deutschlands lange Warteschlangen, verwaiste Koffer stehen neben den Gepäckbändern und zahlreiche Flüge wurden kurzfristig annulliert. Das Verbrauchministerium droht sogar schon mit einer Überprüfung des Vorkasse-Modells bei Flugbuchungen, um Kunden davor zu bewahren, monatelang auf eine Erstattung warten zu müssen.

Urlaubsland Kosten für Hin- und Rückflug 2019 Kosten für Hin- und Rückflug 2022 Steigerung in Prozent Spanien 165 Euro 411 Euro 65 Prozent Italien 173 Euro 273 Euro 58 Prozent Portugal 256 Euro 390 Euro 52 Prozent Kroatien 195 Euro 272 Euro 40 Prozent Österreich 150 Euro 211 Euro 40 Prozent Griechenland 264 Euro 343 Euro 30 Prozent Frankreich 200 Euro 258 Euro 29 Prozent Türkei 320 Euro 411 Euro 28 Prozent USA 801 Euro 892 Euro 11 Prozent Großbritannien 177 Euro 194 Euro 9 Prozent

Für Flüge in die USA (+ 11 Prozent) und nach Großbritannien (+ 9 Prozent) ist auch eine Preissteigerung zu verzeichnen, allerdings fällt sie im Vergleich zu den anderen Top-Destinationen noch relativ gering aus. Im Schnitt sind die Flugpreise der meist gebuchten Urlaubsziele somit um 44 Prozent gestiegen. (fk)