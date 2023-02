Große Nachfrage: Die begehrtesten Reiseziele für den Sommerurlaub 2023

Von: Franziska Kaindl

Die Planung für den Sommerurlaub 2023 steht an – und die Nachfrage nach Ferienhäusern und Hotels ist in bestimmten Regionen und Ländern bereits sehr groß. Auch Deutschland ist begehrt.

Wohin soll es in diesem Sommer nur gehen? Wer sich noch nicht entschieden hat, sollte schnell sein: Denn in den Wintermonaten planen viele bereits wieder ihren Urlaub für die warmen Tage. Um noch eine große Auswahl bei den Unterkünften zu haben, sollten Sie daher frühzeitig Ausschau halten – besonders bei den Regionen und Ländern, die 2023 unter Reisenden am beliebtesten sind.

Urlaub in den Sommerferien 2030: Deutschland als Reiseziel sehr begehrt

Hotels und Ferienwohnungen gehören zu den beliebtesten Unterkunftsarten – eine Analyse des Vergleichsportals Check24 zeigt auf, dass sich pro Unterkunftsart auch die Top-Destinationen für den Sommerurlaub unterscheiden können. Ganz vorn liegen aber immer Reiseziele in Deutschland: „In den diesjährigen Sommerferien ist Deutschland für Ferienunterkünfte am beliebtesten“, sagt Dr. Timo Beck, Geschäftsführer Ferienwohnungen bei Check24, in einer Mitteilung. Besonders das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern mit seinen Ostsee-Destinationen weckt das Interesse der Reisenden. Eine Übernachtung kostet dort im Schnitt 144 Euro. Schleswig-Holstein (Ø 138 Euro) und Bayern (Ø 110 Euro) sind ebenfalls beliebt. Und auch bei den Hotelbuchungen punkten deutsche Reiseziele: Bayern liegt in dieser Kategorie ganz vorn.

Kosten für Ferienwohnungen an den beliebtesten Reisezielen in Deutschland:

Beliebtheit Reiseziel Durchschnittspreis pro Nacht und Zimmer 1. Mecklenburg-Vorpommern 144 Euro 2. Schleswig-Holstein 138 Euro 3. Bayern 110 Euro 4. Niedersachsen 118 Euro 5. Baden-Württemberg 118 Euro

Kosten für Hotels an den beliebtesten Reisezielen in Deutschland:

Beliebtheit Reiseziel Durchschnittspreis pro Nacht und Zimmer 1. Bayern 127 Euro 2. Berlin 128 Euro 3. Nordrhein-Westfalen 118 Euro 4. Sachsen 134 Euro 5. Baden-Württemberg 120 Euro

Sommerurlaub im europäischen Ausland: Hier ist der Ansturm groß

Viele Reisende treibt es immer Sommer 2023 wieder in die Sonne – das zeigen auch Hotelbuchungsdaten von Check24. Im europäischen Ausland sind die Balearen Top-Reiseziel mit einem Durchschnittspreis von 173 Euro pro Übernachtung. Auch die Mittelmeerregion um die Türkei verspricht viel Sonne und Badespaß und liegt daher wenig verwunderlich auf dem zweiten Platz. Allerdings gehört die Türkei mit einem durchschnittlichen Preis von 224 Euro pro Übernachtung zu den teuersten Urlaubsdestinationen in der Auswertung. Die Halbinsel Istrien belegt den dritten Platz – hier blättern Reisende pro Hotelübernachtung durchschnittliche 212 Euro hin.

Beliebtheit Reiseziel Durchschnittspreis pro Nacht und Zimmer 1. Balearen 173 Euro 2. Türkei Mittelmeerregion 224 Euro 3. Istrien 212 Euro 4. Tirol 179 Euro 5. Westpommern 153 Euro 6. Region Ägäis 203 Euro 7. Venetien 176 Euro 8. Bundesland Wien 114 Euro 9. Lombardei 166 Euro 10. Salzburger Land 190 Euro

Istrien gehört zu den beliebtesten Reisezielen für den Sommer 2023. © YAY Images/Imago

„Wir sehen im Vergleich zu den vergangenen Jahren zum Teil einen deutlichen Anstieg bei den Hotelpreisen insbesondere zur Ferienzeit“, sagt Markus Gössler, Geschäftsführer Hotel bei Check24. „Je näher die Anreise rückt, desto eher steigen die Preise und das Angebot wird knapp. Verbraucher und Verbraucherinnen, die in den Sommerferien verreisen wollen, sollten daher möglichst früh buchen, um noch von einem großen Angebot zu profitieren.“

Etwas günstiger scheinen Reisende bei den Ferienhausunterkünften wegzukommen. Top-Destination in Europa ist hier Istrien mit einem Durchschnittspreis von 198 Euro pro Übernachtung – also rund 14 Euro günstiger als im Hotel. Westpommern ist das zweitliebste Reiseziel bei Urlaubern, die in einem Ferienhaus unterkommen wollen. Kostenpunkt: Im Schnitt 140 Euro pro Nacht. In Venetien, das den dritten Platz belegt, sind Übernachtungen im Ferienhaus mit durchschnittlich 159 Euro ebenfalls günstiger als im Hotel. „Inflation und Energiekrise machen sich allerdings auch bei Ferienunterkünften immer stärker bemerkbar“, sagt Timo Beck. „Dennoch ist die Reiselust ungebrochen.“