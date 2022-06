Sommerurlaub 2022 am See: Hier gibt es noch freie Campingplätze

Von: Janine Napirca

Noch auf der Suche nach einem günstigen Sommerurlaub? Diese Campingplätze in Seenähe haben noch Platz während der Sommerferien.

Haben Sie noch keinen Urlaub gebucht oder wurde Ihr Flug storniert? Auch Urlaub mit dem Camper kann entspannt sein und Spaß machen. Wer sich beim Campingurlaub vom Arbeits- bzw. Schulalltag erholen will, muss allerdings Orte finden, an denen noch freie Standplätze für den Camper während der Sommerferien zu finden sind. Gar nicht so einfach, zumindest wenn Sie in Küstennähe urlauben wollen. Damit Sie nichts Wichtiges zuhause vergessen, informiert die Packliste für den Sommerurlaub, was Sie alles mitnehmen sollten.

Es muss aber gar nicht unbedingt das Meer sein. Auch an einem See lässt es sich bei heißen Temperaturen herrlich im kalten Nass abkühlen. Das Portal Camping.info informiert, in welchen Regionen Sie im Sommer noch freie Standplätze in Seenähe ergattern können. Schnell sein lohnt sich, vor allem die Top 10 der beliebtesten Campingplätze in Europa sind heiß begehrt.

Hier gibt es laut Camping.Info noch freie Campingplätze für den Sommerurlaub

Der Geschäftsführer des Reise- und Buchungsportals Camping.info mit Sitz in Berlin, Maximilian Möhrle, ist selbst ein begeisterter Campingurlauber mit eigenem Reisemobil. Er rät Camperinnen und Campern, den gewünschten Campingplatz für den Sommerurlaub spätestens jetzt zu reservieren. Mit verschiedenen Filtern und dem Verfügbarkeitsservice finden Sie freie Plätze in Seenähe und können diese dann direkt online buchen.

Naturnahe Urlaube am Wasser liegen in diesem Jahr absolut im Trend. Beliebte Campingplätze, dazu gehören vor allem jene, die sich direkt am Meer oder an einem See befinden, sind für die Hauptsaison und gerade innerhalb der Schulferienzeiten sehr früh ausgebucht.

Haben Sie schon den perfekten Standplatz für Ihren Camper im Sommerurlaub gefunden oder suchen Sie noch? © Bruno Kickner/Imago

Top 3 Campingplätze mit freien Standplätzen in Deutschland

Falkensteinsee: Camping & Ferienpark Falkensteinsee, Niedersachsen

Ferchesarer See: Campingpark Buntspecht, Brandenburg

Hardausee: Campingplatz am Hardausee, Niedersachsen

Top 3 Campingplätze mit freien Standplätzen in Österreich

Maltschacher See: Camping Maltschacher Seewirt, Kärnten

Platzeigener Badesee: Camping Schloss Burgau, Steiermark

Reintalersee: Camping Seeblick Toni, Tirol

TOP 3 Campingplätze mit freien Standplätzen in Italien

Gardasee: Campeggio Europa Silvella, Lombardei

Lago Maggiore: Camping Village Conca D`Oro, Piemont

Lago Trasimeno: Camping Badiaccia, Umbrien

TOP 3 Campingplätze mit freien Standplätzen in Frankreich

Platzeigener Badesee: Camp Au Clair Ruisseau, Elsass

Platzeigener Badesee: Château Le Verdoyer, Aquitanien

Platzeigener Badesee: Camping la Vallée Heureuse, Provence-Alpes-Côte d’Azur

Buchen können Sie Ihren Standplatz für den Camper online im Web oder mithilfe der Camping.info-App. Dort erhalten Sie eigenen Angaben zufolge eine Auswahl von mehr als 23.000 Campingplätzen aus 44 europäischen Ländern. Zudem finden Sie dem Unternehmen zufolge rund 228.000 echte Bewertungen sowie über 220.000 Fotos und 3200 Videos. (jn)