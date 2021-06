Sommerurlaub: Diese Dokumente sollten Reisende bereithalten

Vor einer Reise muss man an alle wichtigen Dokumente und Pässe denken. (Symbolbild)

Großer Überblick

Neben Personalausweis und Flugtickets benötigen Touristen weitere Dokumente. Für Reisen sind unter anderem eine Online-Einreise-Anmeldung und Corona-Testnachweise wichtig.

Köln – Der Sommer naht – und die Deutschen wollen verreisen. Durch die Impffortschritte, die sinkenden Inzidenzen und die Reiseerleichterungen steigen die Buchungen für den Sommerurlaub stark an. Hoch im Kurs sind bei den Deutschen Reisen nach Mallorca, Italien und Griechenland sowie in die Türkei. Wer nun eine Reise innerhalb der EU bucht, sollte sich frühzeitig um alle wichtigen Dokumente für die Ein- und Ausreise kümmern. Denn neben dem Personalausweis und der Krankenkassenkarte sind aufgrund der Corona-Pandemie noch weitere Nachweise nötig.

So müssen Touristen, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, sich zwingend vor ihrer Einreise nach Deutschland über das Online-Einreiseportal der Bundesregierung anmelden. Diese Registrierung wird von der Airline noch vor dem Abflug kontrolliert. Wer nicht genesen oder vollständig geimpft ist, muss sich zudem vor der Rückreise auf das Coronavirus testen lassen und das negative Testergebnis bei dem Beförderer vorlegen. Um das Reisen zu erleichtern, kommt in Kürze zudem der digitale Impfpass. 24RHEIN* berichtet, welche Dokumente für Reisen innerhalb er EU nötig sind und welche Informationen der digitale Impfpass beinhaltet*. (jaw) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA