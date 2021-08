Sommerurlaub in Griechenland: Einreise, Ausreise und Corona-Regeln vor Ort

Diese Corona-Regeln gelten in Griechenland

Die Corona-Pandemie macht Urlaub im Ausland nicht gerade einfach. Urlauber müssen sowohl bei der Ein- und Ausreise als auch vor Ort einiges beachten.

Urlaub in Pandemiezeiten ist nicht einfach, vor allem, wenn es ins Ausland gehen soll. Ständig ändern sich die Ein- und Ausreisebestimmungen und auch vor Ort in den Urlaubsländern gelten immer wieder neue Corona-Regeln. In Griechenland kommt neben den stetig steigenden Corona-Zahlen momentan noch ein ganz anderes Problem hinzu: Eine Hitzewelle sorgt nicht nur für lebensbedrohliche 45 Grad, sondern auch für zahlreiche Waldbrände.

echo24.de* verrät, welche Corona-Regeln aktuell in Griechenland gelten, wie die Ein- und Ausreise gelingt und was aufgrund der Brände beachtet werden muss.

Am Mittwoch (4. August) wurden binnen 24 Stunden in Griechenland 161 Brände gemeldet. Feuer gab es auch auf den Urlaubsinseln Rhodos und Kos sowie auf der Insel Euböa.

*echo24.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.