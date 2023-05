Den Kitzbüheler Bergsommer genießen

Das Wander- und Bikeparadies von KitzSki erstreckt sich von Kitzbühel, Kirchberg bis nach Mittersill und kann mit insgesamt zehn Sommerbahnen ausgiebig erkundet werden.

KitzBike Trails – feel the flow

Insgesamt bieten 20 Kilometer bestens geshapte und naturbelassene Singletrails jede Menge Flow, Fun und Action vom Feinsten. Die KitzBike Trails sind Partner der Gravity Card und somit Mitglied der in Europa führenden Bikeparks.

Die KitzBike Trails überzeugen Anfänger, Fortgeschrittene und Profis:

Bike Trail Hahnenkamm in Kitzbühel (leicht | 7,2 km lang)

Fleckalm Trail in Kirchberg (schwer | 7,1 km lang)

Gaisberg Trail in Kirchberg (schwer | 2,3 km lang)

Lisi Osl Trail Kirchberg (mittelschwer | 2,3 km lang)

Details zu den Trails gibt es auf kitzski.at/biken. Ein Ausbau des Bikeangebotes wird bereits angedacht: Geplant werden derzeit leichte und mittelschwierige Trails sowie ein Skillpark im Bereich der Sonnenrast bzw. Streiteckmulde.

Wandern, Trail fahren & genießen bei KitzSki

Impressionen vom Kitzbüheler Bergsommer Fotostrecke ansehen

Ausflugsziele für Familien mit Kindern

Das Sommererlebnis Streif ist ein Abenteuerspielplatz am Hahnenkamm mit neun Aktiv-Stationen. Auf der Goasberg Rätseltour am Gaisberg in Kirchberg können Kinder verschiedene Aufgaben lösen. Das Kitzbüheler Horn ist der perfekte Ort für Kinder, die das Klettern lieben; sie können sich am Kids Kletterpfad und auf der Kletterwiese nach Lust und Laune austoben. Am Resterkogel in Mittersill wartet das Sommererlebnis Resterkogel und der Wasserlehrpfad auf bewegungshungrige Besucher.

Sommer Betriebszeiten

KitzMountain Guiding von 17. Juni bis 08. Oktober 2023

Die geführten Wanderungen im Rahmen des KitzMountain Guiding Programms finden in diesem Sommer wieder statt. Täglich gibt es ein tolles Wanderprogramm von Montag bis Sonntag sowie einmal wöchentlich eine geführte E-Bike Tour. Die Teilnahme am KitzMountain Guiding mit den Wanderführern Susi und Harry ist mit einem gültigen Liftticket für die Sommerbahnen von KitzSki kostenlos.

KitzMountain Guiding

Kulinarik-Tipp: Horngipfelfrühstück Ein Erlebnis der Extraklasse ist das Horngipfelfrühstück, immer sonntags von 16. Juli bis 17. September 2023. Hinauf geht es bequem mit der Hornbahn, zeitig in der Früh, um den Sonnenaufgang miterleben zu können. Die Gäste erwartet dieses eindrucksvolle Naturschauspiel am höchsten Punkt von Kitzbühel. Dazu gibt es feine Klänge der Weisenbläser, ein Bergfrühstück mit gesunden Produkten von Tirol Milch und anschließend eine geführte Wanderung. Termine und Details auf kitzski.at/sunrise

Streif Viewing – Das Rennfeeling Streif hautnah auch im Sommer erleben

Im Sommer vielleicht noch besser: Millionen Skifans haben die TV-Bilder der Streifabfahrt im Jänner noch vor dem geistigen Auge. Die Schlüsselpassagen wie Mausefalle, Steilhang-Einfahrt oder Hausbergkante im wirklichen Gelände einordnen, können jedoch die Wenigsten. Eine Mausefalle ist am sommerlichen Almboden nochmals spektakulärer, weil sich die Hangneigung weit schärfer abhebt als auf einer verschneiten Skipiste. An vier hochmodernen Infotainment-LCD-Portalen werden herausragende Filmsequenzen (historisch, informativ und spannend erzählt) sowie Flashanimationen eingespielt. Eindrucksvolle Einblicke in das Renngeschehen auf der Streif begleitet dich vom Starthaus bis ins Ziel kurzweilig.

Detaillierte Infos gibt’s auf kitzski.at