Die Erholung wartet im Herzen des Ötztals

Außenpool der Vivea Gesundheitshotels in Umhausen im Ötztal. © Hannes Dabernig

Sie möchten sich ausgiebig entspannen und Ihrer Gesundheit etwas Gutes tun? Dann verbringen Sie Ihren Sommerurlaub im Vivea Hotel Umhausen im Ötztal.

Atmen Sie den Duft der frisch gemähten Wiese ein und erfrischen Sie Ihre Füße in einem kühlen Gebirgsbach. Fühlen Sie die Heilkraft der Alpen, die nachweislich die Stimmung hebt und Atemwege reinigt. Verbinden Sie dieses einzigartige Gefühl mit den ausgewählten Therapien und Anwendungen, die speziell an Ihre gesundheitlichen Bedürfnisse angepasst werden und erleben Sie einen Sommer voller Erholung, einzigartiger Erlebnisse und viel Gesundheit – umgeben von den majestätischen Ötztaler Alpen.

Ein Sommer voller Genussmomente

Lassen Sie den Alltag hinter sich und gönnen Sie sich eine erholsame Auszeit inklusive regionaler Köstlichkeiten, kulturellen Highlights, Abenteuern in der Natur und erholsamen Anwendungen für Körper, Geist und Seele. Für die Dauer Ihres Aufenthaltes erhalten Sie eine Badetasche mit einem kuschligen Bademantel. Immer enthalten sind: Herzlichkeit und Gastfreundschaft, bester Service, die Benutzung unseres Wellnessbereichs mit Sauna- und Badelandschaft sowie viele weitere außergewöhnliche Inklusivleistungen.

Der Berg ruft

Unzählige Wander- und Spazierwege führen Sie durch die Berge, Täler, Wälder und Wiesen, vorbei an Seen und Wasserfällen. Bewegungsenthusiasten kommen bei den geführten Wandertouren voll und ganz auf ihre Kosten und erleben die Schönheit der Bergkulisse am eigenen Leib. Anschließend erwartet Sie eine wohltuende Massage und ein erfrischender Drink, während Sie den Sonnenuntergang von der Terrasse aus bewundern.

Außerdem profitiert ihr im Ötztal mit der Gästekarte (Ötztal Inside Card) von zahlreichen Vorteilen und lernt das längste Seitental des Inntals so auf aktive und abwechslungsreiche Weise kennen.

Erholung am Puls der Natur

Lassen Sie sich ein Lächeln ins Gesicht zaubern und erleben Sie einen Sommer wie schon lange nicht mehr. Lehnen Sie sich entspannt zurück und genießen Sie jeden Augenblick in vollen Zügen.

Sommerangebot

Eine sommerliche Auszeit für Ihr Wohlbefinden mit dem Sommerangebot:

von 2. Juli bis 10. September 2023

Sonntag – Sonntag (7 Nächte)

Inkl. Halbpension mit Frühstücksbuffet und 4-Gänge-Wahlmenü/Buffet

von 850 € bis 990 € pro Person

Anreise und Erreichbarkeit

Eine entspannte Anreise für einen entspannten Sommerurlaub – ob mit dem eigenen Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln, hier finden Sie Näheres zu Ihren Anreisemöglichkeiten: vivea-hotels.com/hotels/umhausen-im-oetztal/kontakt

Kostenloser Bustransfer vom Ötztal Bahnhof zum Vivea Hotel. Die Mitarbeiter stehen Ihnen bei Fragen gerne telefonisch unter +43 5255 50160 oder per E-Mail an umhausen@vivea-hotels.com zur Verfügung.

Kontakt

Vivea Hotel Umhausen im Ötztal

6441 Umhausen im Ötztal

Lehgasse 50

Tel. +43 5255 50160

E-Mail: umhausen@vivea-hotels.com

Webseite: vivea-hotels.com