Sonne tanken zu jeder Jahreszeit: Fünf herrliche Trauminseln weltweit

Unendlich lange Strände mit puderfeinem Sand, das türkisblaue Farbenspiel des Meeres, wiegende Palmen, tropische Wälder und bunte Städtchen mit herzlichen Menschen - Urlaub auf einer Insel reizt aktuell viele Reisende.

Fünf schöne Inseln weltweit hat das Reiseportal SeyVillas zusammengestellt:

Beste Reisezeit: Mai bis Oktober

Spartipp: Auf der Hauptinsel Viti Levu gibt es abseits der Luxusresorts viele preisgünstige Unterkünfte. Von Insel zu Insel verkehren kostengünstige Motorboote, die vor Ort buchbar sind.

Beste Reisezeit: November bis April

Lesen Sie hier: Ruhe im Urlaub - auf diese sieben Inseln reist fast niemand.

Beste Reisezeit: Dezember bis Juni

Spartipp: Um einiges preiswerter ist die Nebensaison. In diese Zeit fällt zwar die Regenzeit, aber im Grunde sind die Antillen ein Ganzjahresziel. Das Klima ist ganzjährig warm-feucht und Baden ist immer möglich.

+ Ante Source d'Agent auf La Dique (Seychellen) © SeyVillas

Nicht nur einen Garten Eden – hunderte davon finden Urlauber auf den Seychellen. Es gibt feinste Sandstrände, tropisches Flair, türkisblaues Wasser, viele exotische Pflanzenarten und Tiere. Auch der Ozean trotzt nur so vor Artenvielfalt. Meeresschildkröten, Rochen, Riffhaie und viele bunte Fische laden ein, in eine andere Welt einzutauchen. Nicht von dieser Welt scheint auch Anse Source d’Argent auf La Digue. An keinem Strand sind die Felsformationen spektakulärer als hier und an keinem Strand wird mehr fotografiert. Beliebtestes Motiv ist, wenn die untergehende Sonne die Felsen in goldgelbes, mystisches Licht hüllt.