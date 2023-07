Reservierung von Sonnenliegen: Handtuch-Streit auf Mallorca nimmt groteske Züge an

Von: Anne Hund

Wenn es darum geht, einen freien Platz auf der Liege am Pool zu ergattern, sind manche Hotelgäste erfinderisch, wie ein Vorfall auf der Ferieninsel Mallorca zeigt.

Das Phänomen, dass sich manche Urlauber ihre Sonnenliege am Hotel-Pool schon frühmorgens mit einem Handtuch reservieren, ist nicht ganz neu. Vor allem aus Mallorca kennt man solche Erzählungen, wo zum Teil auch von einem echten Ansturm auf die Liegestühle die Rede ist. In manchen Hotels ist die Masche mit dem Handtuch nicht allzu gern gesehen. Zumal die mit Handtüchern oder auch gern mit Badeschlappen belegten Liegen schlussendlich oft längere Zeit ungenutzt bleiben. Und die bequemen Plätze möglichst nah am Pool sind gerade in der Ferienzeit natürlich äußerst begehrt.

Manche Touristen wollen sich ihre Sonnenliege sichern, indem sie ein Handtuch darauf legen. (Archivbild/Symbolbild) © Clara Margais/dpa

Handtuch-Brigade am Hotel-Pool auf Mallorca

Für viele Hotelbetreiber auf der beliebten Ferieninsel ist das ein kniffliges Problem, schließlich sollen alle Gäste zufrieden sein. Manche versuchten das Problem Berichten zufolge so zu lösen, dass sie nachts die Türen zum Pool-Bereich geschlossen halten, und am nächsten Morgen zu einer geregelten Uhrzeit wieder öffnen. Dann hätten alle Gäste quasi dieselben Möglichkeiten, und nicht nur die allerersten Frühaufsteher, von denen sich einige, wie es heißt, erst eine Liege mit dem Handtuch sichern und danach zum Frühstück gehen.

Ansturm auf Liegestühle auf Ferieninsel – Neue Taktik mit Handtuch

Gäste eines Hotels im Urlaubsort Camp de Mar schienen davon wenig beeindruckt zu sein. Wie das Mallorca Magazin berichtete, bildeten sie schon nachts mit ihren fein säuberlich zusammengelegten Handtücher eine Art Schlange vor den Ausgängen zum Hotel-Pool – solange, bis der Poolbereich am nächsten Morgen wieder öffnen sollte. Nach dem Motto: Wer mit seinem Handtuch weiter vorne liegt, darf später als Erster eine Liege belagern.

„Handtuch“-Schlange vor Pool-Bereich in Hotel auf Mallorca

Die Urlauber seien überzeugt gewesen, dass die Liegen am nächsten Morgen ausschließlich in dieser Reihenfolge reserviert werden dürften, heißt es in dem Bericht. Die besagte „Handtuch-Schlange“ vor den geschlossenen Türen zum Pool-Bereich hatte ein Gast des Hotels fotografiert – auch die britische Zeitung Mirror hatte über den Vorfall berichtet. „Die Leute legten also ihre Handtücher in einer Schlange vor der Tür auf den Boden, bevor diese geöffnet wurde“, berichtete ein Beobachter laut Mirror.