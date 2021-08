Spanien: Corona-Inzidenz geht zurück – fünfte Welle flacht ab

Spanien bekommt die fünfte Corona-Welle in den Griff und impft aktuell die Jugend: In Murcia stehen Jugendliche zur Corona-Spritze an.

Corona-Situation aktuell

Seit Juni kämpft Spanien gegen die nunmehr fünfte Corona-Welle, mitten in der Urlaubs-Saison. Aktuell geht die Inzidenz zurück.

Madrid - Endlich scheint Spanien* die Kurve zu kriegen: Die fünfte Corona*-Welle flacht ab, die Inzidenz geht deutlich zurück. Aktuell verzeichnet das Land 615 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen 14 Tagen. Der Sieben-Tages-Wert liegt bei 256 - ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu den Werten noch vor einer Woche. Die aktuelle Welle hat das Land mitten in der Urlaubs-Saison erwischt, und jetzt, Anfang August, sind die Strände, Restaurants, Autobahnen und Supermärkte in den beliebten Badeorten an der Küste voll. Zu den ausländischen Touristen gesellen sich viele Spanier, die wegen der unsicheren Corona-Lage diesen Sommer lieber Urlaub im eigenen Land machen.

Die Behörden in Spanien warnen jedoch davor, die sinkenden Zahlen als Entwarnung zu sehen:

Auch wenn die Corona-Inzidenz in Spanien zurückgeht, hat sich die Lage in den Krankenhäusern noch nicht entspannt, berichtet costanachrichten.com*.

Über 10.000 Menschen werden aktuell in spanischen Kliniken stationär behandelt, knapp 2.000 davon liegen auf Intensivstationen. Um für eine neue Corona-Welle im Herbst besser gerüstet zu sein, setzt Spanien verstärkt auf die Impfung. Diese Woche hat die Regierung 3,4 Millionen zusätzliche Dosen von BioNtech-Pfizer bestellt, und viele Regionen haben mit der Impfung der Altersgruppe zwölf bis 19 Jahre begonnen. *costanachrichten.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.