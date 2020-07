Spanien verschärft Corona-Regeln: Was für Touristen ab sofort gilt 

Spanien reagiert auf die hohen Infektionszahlen mit dem Coroanvirus in den letzten Tagen. Alle Regeln bezüglich Masken, Urlaubsstornierungen und Quarantäne im Überblick.

Alicante- Das Coronavirus* hinterlässt in Spanien* im Sommer mehr Infektionsherde als Virologen und Politiker vermutet hatten. Deswegen hat das ganze Land die Vorschriften zum Schutz gegen das Coronavirus verschärft*, wie costanachrichten.com* berichtet, darunter auch die Maskenpflicht. Im Gespräch sind außerdem auch eine Verschärfung der Einreiseregelungen, entschieden ist diesbezüglich aber noch nichts.

Praktisch in ganz Spanien muss momentan eine Maske getragen werden, auch wenn ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Ausnahmen bilden der Strand und das Essen in Restaurants. Allein wegen der Vorgabe, im Urlaub durchgehend einen Mundschutz zu tragen, darf eine Reise aber nicht storniert werden. Quarantänen gibt es bislang nur an einzelnen Orten in Katalonien. Dort dürfen auch Touristen ihre Hotelzimmer oder Ferienwohnung nur in Ausnahmefällen verlassen.