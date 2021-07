Spanien-Preise explodieren: Flüge deutlich teurer als vor der Corona-Pandemie

Wer in diesem Jahr mit dem Flugzeug verreisen will, muss vielerorts tief in die Tasche greifen.

Flugreisen

Von Franziska Kaindl schließen

Trotz Corona-Pandemie haben viele Deutsche noch Lust, in diesem Jahr in den Urlaub zu fliegen. Allerdings sind die Flugkosten um einiges höher als noch 2019.

Wer in diesem Jahr in den Urlaub fliegen will, muss tiefer in die Tasche greifen als noch vor der Corona-Pandemie. Das zeigt nun eine Analyse des Vergleichsportals Check24. Die Flugpreise liegen zwischen dem 1. Juli und 30. September 2021 um 29 Prozent höher als zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019.

Spanien-Urlaub mit dem Flugzeug – Preise seit Corona-Pandemie enorm angestiegen

Besonders für Hin- und Rückflüge nach Spanien sind die Preise explodiert: 34 Prozent mehr Kosten müssen Urlauber dafür einplanen. „Die zunehmende Nachfrage treibt die Flugpreise nach oben“, erklärte Sebastian Sager, Geschäftsführer Flüge bei Check24 laut Mitteilung. „Wer noch einen Urlaub für den Spätsommer oder Herbst plant, sollte sich bald um die Flüge kümmern, bevor die Preise weiter steigen oder die bevorzugte Verbindung ausgebucht ist“, so der Experte. Bei einer Buchung im Mai für diesen Zeitraum wäre das durchschnittliche Preisniveau noch 16 Prozent höher gewesen. Die gestiegenen Preise hängen demnach mit den geringeren Kapazitäten zusammen, da Fluggesellschaften aufgrund der Corona-Krise vorsichtiger planen.

Flugreisen: Viele beliebte Urlaubsziele in Europa sind teurer geworden

Auch für beliebte Reiseziele wie Italien und Kroatien sind die Flugpreise im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit gestiegen. Wer nach Italien fliegen will, zahlt nun circa 16 Prozent mehr für Flüge, während für Kroatien 13 Prozent mehr Geld auf den Tisch gelegt werden muss. Am stärksten stieg die Nachfrage laut Check24 aber für die Türkei und Griechenland. Flugreisen in die Türkei wurden in letzter Zeit sogar doppelt so häufig gebucht wie 2019. Die Kosten liegen für beide Länder derzeit acht Prozent höher als im Vergleichszeitraum. Besonders steil sind die Preise allerdings für Flugreisen in unser Nachbarland Niederlande gestiegen – und zwar um 106 Prozent. Wer nach Österreich fliegen will, zahlt ebenfalls stolze 86 Prozent mehr. (fk)

