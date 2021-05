Spanien: Neues Luxushotel eröffnet in La Nucía an der Costa Blanca

Das Luxushotel Barceló La Nucía Hills öffnet am 4. Juni an der Costa Blanca.

Urlaub in Spanien

Ein neues Luxushotel eröffnet in La Nucía an der Costa Blanca: Es ist das erste Hotel überhaupt in der Kleinstadt in Spanien.

La Nucía - An Hotels mangelt es der beliebten Urlaubsküste Costa Blanca* in Spanien* wahrlich nicht. In der Kleinstadt La Nucía direkt neben der Bettenburg Benidorm gab es bislang jedoch kein einziges Hotel. Das soll sich jetzt ändern: Anfang Juni eröffnet ein Luxushotel in La Nucía, das sich auf Sportler spezialisiert*, berichtet costanachrichten.com*.

Grund ist das moderne und riesige Sportzentrum, das La Nucía im Laufe der letzten Jahre aufgebaut hat. Dort finden immer mehr nationale und internationale Wettkämpfe statt - bislang mussten die Teilnehmer aus Spanien und anderen Ländern jedoch immer auf Unterkünfte in den Nachbarstädten an der Costa Blanca ausweichen. Das erste Luxushotel im Ort, das Barceló La Nucía Hills, soll das jetzt ändern, zwei weitere Hotels werden noch dieses Jahr in La Nucía eröffnet. *costanachrichten.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.