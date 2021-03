Mundschutz jetzt auch beim Sonnen am Strand? Spanien verschärft Maskenpflicht im Freien massiv

In Spanien wurde aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen die Maskenpflicht im ganzen Land deutlich verschärft. Dies könnte jetzt auch fürs Sonnenbaden gelten.

Ab Mittwoch (31. März) müssen die Menschen in ganz Spanien sowohl im Freien als auch in geschlossenen öffentlichen Räumen wie in Restaurants oder Geschäften einen Mund- und Nasenschutz tragen. Das teilte die Zentralregierung in Madrid am Dienstag (30. März) mit einem Beschluss im Amtsblatt BOE mit. Die Regel soll nun auch gelten, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen draußen eingehalten werden kann.

Spanien verschärft Regeln: Maskenpflicht im Freien – womöglich sogar am Strand

Mit dem neuen Beschluss vereinheitlicht die Zentralregierung die Regeln – schon in vielen der 17 Regionen Spaniens galt seit geraumer Zeit eine verschärfte Maskenpflicht. Auch auf Mallorca müssen die Menschen nun schon seit Längerem die Maske im Freien tragen. Allerdings durfte der Mundschutz bislang beim Sonnenbaden am Strand abgenommen werden, wenn der Sicherheitsabstand eingehalten werden konnte. Bei strenger Auslegung der neuen Regel ist dies aber nicht mehr erlaubt. Selbst beim Wandern müsste nun Maske getragen werden.

Strikte Maskenpflicht bis zum Ende der Corona-Pandemie geplant – Balearen-Regierung sucht Gespräch

Laut Informationen der Mallorca Zeitung will die Balearen-Regierung nun mit den übrigen Regionen verhandeln, um mehr Spielraum bei der Auslegung des Gesetzes zu haben. Auf diese Weise soll die bisherige Regelung möglichst beibehalten werden. An Strandpromenaden galt auf den Balearen schon zuvor eine Maskenpflicht – die müsste nun auch für das Spazieren am Ufer gelten.

Ausnahmen gibt es für die strikte Maskenpflicht vonseiten der Zentralregierung in Madrid aber dennoch: zum Beispiel beim Sport im Freien oder für Personen mit Atemwegserkrankung, die ein ärztliches Attest vorweisen können. Auch beim Essen und Trinken im Restaurant darf die Maske abgenommen werden. Die Anordnung soll laut der Veröffentlichung im Amtsblatt „bis zum Ende der Gesundheitskrise“ gelten. Somit sind vorzeitige Lockerungen der Regel wohl nicht in Sicht. (fk)

