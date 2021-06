Spanien schafft Maskenpflicht ab: Sommer-Urlaub ohne Corona-Maske

Ab 26. Juni

In Spanien wird die Maskenpflicht zum 26. Juni abgeschafft. Pünktlich zum Sommer muss im Freien keine Corona-Maske mehr getragen werden.

Gute Nachricht für Spanien*-Touristen: Die spanische Regierung schafft die Maskenpflicht im Freien pünktlich zum Sommer ab*, berichtet costanachrichten.com*. Ab dem 26. Juni muss im Freien keine Corona*-Maske mehr getragen werden. Doch es gibt Ausnahmen.

So herrscht überall dort, wo der Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten werden kann, auch im Freien weiterhin Maskenpflicht in Spanien. Das gilt zum Beispiel für schmale Altstadt-Gassen, in denen sich vor allem im Sommer in den beliebten Urlaubsorten viele Touristen tummeln. *costanachrichten.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.