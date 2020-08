Risikogebiete in Spanien: Quarantäne für Urlauber auf Mallorca - Reisewarnung für mehrere Regionen

Erst im Juni wurde die Reisewarnung für Spanien aufgehoben. Jetzt gelten wegen Ausbreitung des Coronavirus einige Regionen als Risikogebiete - und das Auswärtige Amt schlägt Alarm.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat Regionen in Spanien als Risikogebiete eingestuft, das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung rausgegeben.

In Barcelona, an der Costa Brava und im spanischen Pyrenäengebiet hat sich das Coronavirus* erneut ausgebreitet.

Auf Mallorca sind erstmals Urlauber wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne.

Barcelona/Mallorca - Ist das die zweite Welle? Erst im Juni wurde die Reisewarnung des Auswärtigen Amts für Spanien aufgehoben. Eine Welle von Neuinfektionen mit dem Coronavirus in dem beliebten Urlaubsland der Deutschen wirft jetzt wieder alles um: Wegen der stark steigenden Zahl von Corona-Infektionen gelten drei Regionen in Spanien jetzt als Risikogebiete, wie wa.de* berichtet.

Risikogebiete in Spanien: Reisewarnung für mehrere Regionen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die nordspanischen Regionen Katalonien, Aragón und Navarra als Risikogebiete eingestuft. Dort liegen beliebte Touristenziele wie Barcelona, die Costa Brava und das spanische Pyrenäengebiet. Bereits am Dienstag hatte das Auswärtige Amt von Reisen in diese Regionen abgeraten. Am Donnerstag folgte die offizielle Reisewarnung.

Das Abraten von Reisen ist quasi eine Alarmstufe unter der Reisewarnung. Nachdem das Robert Koch-Institut (RKI) jetzt aber die drei Regionen in die Liste der Risikogebiete aufgenommen hat, die von den Reisehinweisen- und warnungen des Auswärtiges Amts (AA) unabhängig geführt wird, war die Reisewarnung des Auswärtigen Amts erwartet worden.

Reisewarnung für spanische Regionen - Coronavirus breitet sich wieder aus

Die Begründung des Bundesgesundheitsministeriums für die Entscheidung des RKI, die Regionen in Spanien als Risikogebiete auszuweisen, lautete, dass die Schwelle von mehr als 50 Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten wurde. Bald 500 Coronavirus-Infektionsherde mit fast 6000 aktiven Covid-19-Fällen* zählte das spanische Gesundheitsministerium am 30. Juli, wie costanachrichten.com* berichtet.

Die rote Linie von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gilt auch als rote Linie für die Reaktivierung der Reisewarnung. Das Auswärtige Amt hatte sie für das besonders stark von der Corona-Pandemie getroffene Spanien erst am 21. Juni aufgehoben, nachdem die Regierung nach 14 Wochen den Notstand beendet hatte. Nun ist Spanien nach Luxemburg das zweite Land der Europäischen Union, für das wieder vor Reisen gewarnt wird - zumindest teilweise.

Menschen sonnen sich am 18. Juli an einem Strand in Barcelona. Wegen der stark steigenden Zahl von Corona-Infektionen in Spanien warnt das Auswärtige Amt nun vor touristischen Reisen in drei Regionen des beliebtesten Urlaubslands der Deutschen. Betroffen von der formellen Reisewarnung ist nach einer Mitteilung des Auswärtigen Amts vom 31. Juli auch Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona.

In wenigen Tagen sollen sich Reiserückkehrer nach Deutschland einem Corona-Test unterziehen müssen, wenn sie aus einem Risikogebiet kommen. Die Einstufung obliegt dem RKI. Zu den etwa 140 betroffenen Ländern gehören Brasilien, die USA, die Türkei und Balkanländer wie Serbien oder Bosnien-Herzegowina. Als einziges komplettes EU-Land steht derzeit Luxemburg auf der Liste.

Coronavirus auf Mallorca: Erste Urlauber auf der Insel in Quarantäne

Nicht betroffen von der Reisewarnung sind Mallorca und die Kanaren. Die Inseln gelten nicht als Risikogebiete. Noch nicht. Denn auch von der beliebtesten Insel der Deutschen kam am Donnerstag eine schlechte Nachricht: Erstmals seit der Wiedereröffnung der Insel ist eine Person im Urlaub positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Behördenangaben wurde sie in Quarantäne geschickt.

Es handele sich um eine Person aus Spanien, die zusammen mit neun ebenfalls aus Spanien kommenden Begleitern in einem Hotel untergebracht worden sei, sagte eine Sprecherin der regionalen Gesundheitsbehörde der Deutschen Presse-Agentur. Damit korrigierte sie frühere Angaben der Behörde, es gebe mehrere infizierte Urlauber.

Für die Touristen heißt das: Quarantäne. Sie seien in dem von der Regionalregierung eigenes für Quarantäne-Maßnahmen angemieteten Hotel Morlans Garden in der Stadt Peguera knapp 25 Kilometer westlich von Palma de Mallorca untergebracht worden. Die Regionalregierung übernehme alle Kosten für Unterbringung und Verpflegung, aber nicht möglicherweise anfallende Kosten einer medizinischen Behandlung.

Coronavirus auf Mallorca: Infektionszahlen vergleichsweise niedrig

Auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln ist die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus im Vergleich zu den Risikogebieten in Spanien relativ niedrig. Allerdings sorgten Bilder von wilden Partys vor allem deutscher und britischer Urlauber,* bei denen keine Vorsichtsmaßnahmen eingehalten wurden, für Empörung.

Am 15. Juni hatte Mallorca als erste spanische Region in einem Pilotprojekt zunächst nur für Urlauber aus Deutschland wieder geöffnet. Seit dem 1. Juli dürfen alle EU-Bürger und Touristen aus Schengenstaaten in Spanien einreisen. Eine Epidemiologin ordnet ein, welche Faktoren aktuell für eine zweite Welle sprechen - und welche nicht. (hde/mit dpa-Material) - *wa.de und costanachrichten.com sind Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

