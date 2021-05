Spanien-Reisen mit dem Auto: Fahrt zur Costa Blanca wieder möglich

Notstand endet am 9. Mai

In Spanien endet der Notstand am 9. Mai. Damit fällt auch das Reise-Verbot innerhalb des Landes, und Fahrten an die Costa Blanca sind wieder möglich.

Am 9. Mai endet in Spanien* der Notstand, der wegen der Corona*-Entwicklung Ende Oktober ausgerufen worden war. Das bedeutet unter anderem, dass ab 10. Mai Reisen in das Urlaubsland erleichtert werden: Ab dann sind Spanien-Reisen nicht mehr nur mit dem Flugzeug möglich, sondern auch die Fahrt mit dem Auto etwa zum Ferienhaus an der Costa Blanca*, berichtet costanachrichten.com*.

So hat der Präsident der Region Valencia*, Ximo Puig, versichert, dass er nicht an den Reise-Beschränkungen festhalten will, die der Notstand in Spanien mit sich gebracht hatte. Die Abriegelung der Region wird aufgehoben, es herrscht wieder freie Fahrt nach Valencia. Festhalten will Puig an der Costa Blanca* aber an der nächtlichen Ausgangssperre. *costanachrichten.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.