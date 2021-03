Spanien-Reisen: Vier positive Tests in vier Monaten am Flughafen Alicante

Seit dem 23. November ist ein negativer Corona-Test Voraussetzung für Reisen aus Risikogebieten nach Spanien. Am Flughafen Alicante waren seitdem vier Tests positiv.

Alicante* - Am Flughafen Alicante in Spanien wurden seit dem 23. November vier Passagiere positiv auf Corona getestet*, berichtet costanachrichten.com*. Seit Ende November müssen Flugreisende aus Risikogebieten in Spanien* einen negativen Corona*-Test für die Reise vorweisen können.

Reisende ohne Test oder mit Auffälligkeiten bei einem Gesundheitscheck werden in Spanien direkt am Flughafen getestet. In Alicante hat das Personal seit Ende November 854 Passagiere einem Antigen-Test unterzogen. An dem Flughafen landen Reisende, die an der beliebten Costa Blanca* mit bekannten Badeorten wie Dénia*, Calpe* oder Torrevieja* Urlaub machen. *costanachrichten.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.