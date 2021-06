Andalusien: Zutritt zu Traumstränden in Spanien kosten Eintritt

Das Cabo de Gata in Spanien ist für seine traumhaften Strände besucht. Für einige der Strände in Andalusien ist Eintritt fällig.

Urlaub 2021

Der Naturpark Cabo de Gata in Andalusien ist für seine Strände berühmt. Im Sommer müssen Spanien-Urlauber dort teilweise Eintritt für den Strand-Besuch zahlen.

Der Naturpark Cabo de Gata* in Andalusien* ist nicht zuletzt für seine naturbelassenen Strände berühmt. Das wird jedoch zunehmend zum Problem, die Natur leidet unter den vielen Urlaubern. Deshalb kostet der Besuch einiger Strände am Cabo de Gata in Spanien im Sommer Eintritt*, berichtet costanachrichten.com*. Zusätzlich haben die Behörden die Besucherzahl eingeschränkt.

Schon im vergangenen Sommer mussten Spanien*-Urlauber an einigen Stränden am Cabo de Gata Eintritt zahlen. Nun wiederholt sich das Prozedere, seit 12. Juni und noch bis 16. September 2021 ist an einigen der Traumstrände ein Eintrittsgeld fällig. Außerdem haben die Behörden in Andalusien die Zufahrt zu den Playas erschwert. *costanachrichten.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.