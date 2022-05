Spanien: Strände mit Gütesiegel ausgezeichnet - Die meisten an Costa Blanca

Von: Judith Finsterbusch

Teilen

An der Costa Blanca in Spanien wurden besonders viele Strände mit der Blauen Flagge ausgezeichnet. © David Revenga

Die Blauen Flaggen als Qualitäts-Auszeichnung für Strände wurden vergeben. Spanien hat auch 2022 die Nase vorn. Die meisten Fahnen bekommt die Costa Blanca. Wo sie wehen, steht in diesem Artikel:

Mehr zum Thema Ausgezeichnete Strände an der Costa Blanca: Diese Playas bekommen die Blaue Flagge

Alicante - Auch für 2022 hat die europäische Stiftung FEE wieder die Blauen Flaggen für Strände und Häfen vergeben. Spanien bekommt mehr als 600 dieser Gütesiegel, die ab Sommer an den Stränden wehen werden. Damit hat das Land weltweit die Nase vorn. Innerhalb von Spanien gehen die meisten Blauen Flaggen an die Costa Blanca, am 11. Mai wurden die ausgezeichneten Strände bekannt gegeben. An welchen Stränden der Costa Blanca 2022 die Blauen Flaggen hängen werden, verrät costanachrichten.com.

Neben zwei neuen Blauen Flaggen muss die Costa Blanca auch einen herben Verlust wegstecken. Ausgerechnet einer der großen Strände in der Touristen-Hochburg Benidorm hat die Qualitäts-Auszeichnung 2022 nicht bekommen.