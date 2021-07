Tipps für Urlauber an der Costa Blanca - Diese Parks in Jávea bieten Schatten und Kunst

Spanien-Urlaub 2021

Wohin an besonders heißen Tagen im Spanien-Urlaub? In Jávea an der Costa Blanca gibt es zwei besondere Parks mit Schatten, kühlen Getränken - und Kunst.

Wer an den heißen Tagen im Spanien*-Urlaub nicht immer nur an den Strand gehen möchte, findet an der Costa Blanca* Alternativen. In Jávea gibt es zwei besondere Parks, die Touristen viel Schatten, kühle Getränke und obendrein sehenswerte Kunst bieten*, verrät costanachrichten.com* einen Geheimtipp. Der Parque Pinosol ist vor allem für Familien empfehlenswert: Während sich die Kinder im Kiefernwäldchen oder auf dem Spielplatz austoben, können die Eltern an den Picknicktischen im Schatten Platz nehmen.

Im Pinosol-Park in Jávea finden deutsche Touristen außerdem ein Stück Heimat: Die Bar in dem schattigen Park ist unter deutscher Leitung, bietet aber auch spanische Spezialitäten an. Sehenswert sind auch die Holzskulpturen eines heimischen Künstlers, die in dem Park verteilt stehen - und ihren Ursprung in einem schrecklichen Waldbrand hatten. Freiluft-Kunst, regionale Küche und viel Schatten gibt es in Jávea auch im Kunst-Garten Art al Camp.

costanachrichten.com verrät: Das ist der zweite Tipp für kühle Stunden an heißen Tagen im Spanien-Urlaub.

*costanachrichten.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.