Spanien-Urlauber aufgepasst: 14 Bundesländer sind keine Risikogebiete mehr

Sommer-Urlaub 2021

Spanien hat 14 Bundesländer von der Liste der Corona-Risikogebiete gestrichen. Die meisten Deutschen, die nach Spanien in den Urlaub fliegen, brauchen somit keinen Test mehr.

Gute Nachrichten für deutsche Spanien*-Urlauber: 14 Bundesländer stehen in Spanien seit Montag, 21. Juni, nicht mehr auf der Liste der Corona-Risikogebiete*, berichtet costanachrichten.com*. Wer aus einem dieser Bundesländer nach Spanien fliegt, braucht für die Einreise ab sofort weder einen negativen Corona*-Test noch alternativ einen Genesenen- oder Impfnachweis.

Nur Baden-Württemberg und das Saarland stehen in Spanien noch auf der Liste der Corona-Risikogebiete. Urlauber, die aus einem dieser beiden Bundesländer einreisen, brauchen also weiterhin einen negativen Test, es sei denn, sie sind vollständig geimpft oder haben binnen der letzten sechs Monate eine Corona-Infektion überstanden. Spanien aktualisiert die Liste der Risikogebiete alle sieben Tage, am 27. Juni wird die nächste Aktualisierung veröffentlicht. *costanachrichten.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.