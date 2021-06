Spanien-Urlaub: Ab heute gilt neue Lockerung bei der Einreise – auch für Mallorca

Corona-Pandemie

Spanien hat die Einreise-Regeln in Corona-Zeiten um einen weiteren Schritt erleichtert. Ab dem 7. Juni genügt nun auch ein negativer Antigen-Test.

In Kroatien oder Österreich ist die Einreise mit einem negativen Antigen-Test bereits erlaubt. Nun zieht auch Spanien nach: Ab dem 7. Juni kann dieser alternativ zu einem negativen PCR-Test bei der Einreise vorgelegt werden. Zudem tritt ab diesem Stichtag auch die neue Regelung für Geimpfte und Genesene in Kraft. Das heißt: Ab sofort brauchen Personen, die mindestens 14 Tage vor Reiseantritt ihre Impfung vervollständigt haben oder von einer Corona-Infektion genesen sind, die nicht länger als 180 Tage zurückliegt, keinen Test mehr bei der Einreise vorzulegen. Somit wird auch die Reise auf die Balearen-Insel Mallorca, die unter Deutschen sehr beliebt ist, enorm erleichtert. Antigen-Tests sind nicht nur schneller, sondern auch günstiger als PCR-Tests.

Corona: Gelockerte Einreise-Regeln für Spanien ab Juni

„Spanien ist ein sicheres Reiseziel und wir sind in der Lage, bald wieder die führende Stellung im internationalen Tourismus zu übernehmen“, erklärte Gesundheitsministerin Carolina Darias in einer Pressemitteilung. Grund für die Lockerungen seien die „hervorragenden“ Impfzahlen, die „uns jeden Tag näher an die Rückkehr zur Normalität bringen“.

Bei der Einreise nach Spanien muss weiterhin das ausgefüllte Formular zur Gesundheitskontrolle über das Spain Travel Health-Portal oder die kostenfreie App SpTH vorgelegt werden. Wie es in der Mitteilung des Gesundheitsministeriums heißt, werden an Häfen und Flughäfen Spaniens zwei Kontrollpunkte eingerichtet. Wer aus einem Land kommt, das aus Sicht Spaniens ein Risikogebiet darstellt – darunter auch Deutschland – muss sich einer stichprobenartigen Dokumentenprüfung unterziehen. Alle Reisenden aus Nicht-Risikoländern haben Zugang zu einer Schnellprüfung mit dem QR-Code, der sich über das ausgefüllte Gesundheitsformular generieren lässt.

Die Inzidenz in Spanien lag am Freitag (4. Juni) bei circa 55 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Wie Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez auf Twitter mitteilte, seien mittlerweile mehr als zehn Millionen Menschen im Land vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Damit sei Spanien dem Ziel, bis Ende des Sommers 70 Prozent der Bevölkerung vor Ende des Sommers zu impfen, einen Schritt näher. (fk)

