Spanien-Urlaub trotz Corona: Alle Infos für Reisende

Die Corona-Pandemie macht Reisen kompliziert. Wer derzeit in Spanien Urlaub machen möchte, sollte sich vorab gut über die geltenden Auflagen informieren.

In der EU sollen die Reisebestimmungen wegen der Corona*-Pandemie erneut verschärft werden, die Behörden raten weiterhin von nicht unbedingt notwendigen Reisen ab. Wer trotzdem in Spanien* Urlaub machen möchte oder aus einem anderen Grund in das Land reisen will, muss einige Regeln beachten. costanachrichten.com* hat alle Informationen für Reisende, die von Deutschland nach Spanien fahren oder fliegen möchten*, zusammengefasst.

Wer mit dem Auto von Deutschland nach Spanien fahren möchte, muss neben den spanischen Einreisebestimmungen auch die geltenden Corona-Regeln in Frankreich beachten. Innerhalb Spaniens sind die einzelnen Regionen abgeriegelt, sodass die Weiterfahrt etwa von Katalonien nach Valencia nicht ohne triftigen Grund möglich ist. Und für Flugreisende gelten noch einmal gesonderte Auflagen.