Urlaub in Spanien wird leichter: Einreise für viele Touristen gelockert

© Francis Gonzalez/picture alliance/dpa/SOPA Images via ZUMA Wire

Urlaub in Spanien: Das Reisen ist wieder möglich trotz Corona.

Testpflicht für Urlauber

Mallorca, Kanaren, die Costa Brava und die Costa Blanca oder doch lieber nach Andalusien? Urlaub in Spanien ist am Meer und in der Stadt möglich. Trotz Corona gibt es viele Angebote für Touristen.

Hamm - Aufatmen für viele Urlauber, die nach Spanien möchten. Kurz vor Beginn der Hauptsaison wird die Testpflicht gelockert: Ab dem 7. Juni dürfen genesene und vollständig geimpfte Touristen ohne PCR-Test nach Spanien einreisen*. Alle anderen Reisenden müssen vor ihrem Urlaub in Spanien weiterhin den Corona-Test machen. Der PCR-Test darf nicht älter als 72 Stunden bei Einreise sein.

In Spanien gelten jedoch noch weitere Regeln, wie wa.de* berichtet. Trotzdem ist Urlaub möglich, die Corona-Lage scheint stabil. - *wa.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.