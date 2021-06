Geheimtipp für den Spanien-Urlaub: Viel Platz an den Stränden von Villajoyosa

Die Playa del Torres in Villajoyosa ist einer der wenigen naturbelassenen Strände an der Costa Blanca - ein Geheimtipp für den Spanien-Urlaub.

Ferien an der Costa Blanca

Als Urlauber in Spanien Strände zu finden, die nicht überfüllt sind, ist gar nicht so leicht. Aber es gibt sie: in Villajoyosa an der Costa Blanca.

Wer im Spanien*-Urlaub Strände sucht, die nicht mit Touristen überfüllt sind, muss an den gängigen Küsten ganz schön suchen. Doch in Villajoyosa an der Costa Blanca gibt es noch Strände, die auch im Sommer nie ganz voll werden*, verrät costanachrichten.com* einen Geheimtipp. Ein deutsches Fernsehteam hat jüngst einen Beitrag über zwei schöne Strände in dem Ort gedreht.

Wer auf der Suche nach einem zentralen, schönen Sandstrand ist, wird in Villajoyosa an der Playa Centro fündig. Der Strand ist lang und breit genug, damit die Badegäste sich selbst im Sommer nicht zu sehr an einem Fleck tummeln. Ein echter Geheimtipp für den Urlaub ist die Playa del Torres in Villajoyosa. Dabei handelt es sich um einen der wenigen Strände an der Costa Blanca*, die naturbelassen und trotzdem gut erreichbar sind.