Spanien-Urlaub mit Hund: Diese Hundestrände gibt es an der Costa Blanca

Immer mehr Gemeinden in Spanien richten eigene Hundestrände her. In der Urlaubsregion Costa Blanca gibt es über die ganze Küste verteilt einige Badestellen für Vierbeiner.

Alicante - Ein Hund gehört zur Familie und kommt deshalb bei vielen auch mit in den Urlaub. Für den perfekten Urlaub mit Hund gibt es in Spanien zahlreiche Hundestrände, zum Beispiel an der Costa Blanca, wie costanachrichten.com berichtet. Die Hundestrände sind an der ganzen Costa Blanca verteilt, von Dénia im Norden bis Torrevieja im Süden.

Grundsätzlich sind Hunde an Stränden in Spanien verboten. Doch immer mehr Gemeinden bemühen sich, eigens Badestellen für Vierbeiner herzurichten. An den Hundestränden gilt natürlich wie überall sonst auch: Die Hinterlassenschaften der Vierbeiner müssen aufgehoben werden, Sauberkeit ist oberstes Gebot.