Spanien: Urlaub in den Pyrenäen - Natur, Dörfer und Berge in Benasque

Von: Judith Finsterbusch

Die Dörfer rund um Benasque in den Pyrenäen sind gut erhalten und laden zum Schlendern durch schmale Gassen ein. © Judith Finsterbusch

Spanien ist für viele Touristen ein Synonym für Strand-Urlaub. Doch in den Pyrenäen zeigt sich das Land von seiner grünen Seite, mit idyllischer Natur, hübschen Dörfern und hohen Bergen. Urlaubs-Tipps für die Pyrenäen finden Sie in in diesem Artikel:

Benasque - Spanien* kann viel mehr als Strand: Hoch oben in den Pyrenäen, in der Region Aragón, liegt das Benasque-Tal - ein Paradies für Urlaub auf dem Land. Unzählige Wanderwege ziehen sich durch die grüne Landschaft, und überall ist Wasser: Mal als Bach, mal als rauschender Wasserfall oder aufgestaut zu Bergseen. Apropos Berge: Nirgendwo sonst in den spanischen Pyrenäen gibt es so hohe Berge wie rund um Benasque, wo gleich mehrere 3.000er die Touristen beobachten. Wann die beste Zeit für einen Urlaub im Benasque-Tal in den Pyrenäen ist, verrät costanachrichten.com*.

Das Tal in den Pyrenäen ist nicht nur wunderbar grün und landschaftlich reizvoll, hier laden auch viele kleine Dörfer zum Schlendern durch schmale Gassen zwischen historischen Gebäuden ein. Und nicht zuletzt hat das Benasque-Tal so einiges für den Gaumen zu bieten, von Honig über Wein bis zu Schokolade und saftigen Tomaten. *costanachrichten.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.