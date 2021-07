Originelle Souvenirs: 8 Märkte an der Costa Blanca, die Urlauber kennen sollten

Spanien-Urlaub 2021

Im Spanien-Urlaub originelle Souvenirs zu finden, ist nicht immer einfach. An der Costa Blanca gibt es einige Sommer-Märkte, deren Besuch sich für Touristen lohnt.

Viele Märkte, die im Sommer in Spanien* in den Urlaubsorten aufgebaut werden, haben das typische Touristen-Angebot an den Ständen. Doch es gibt auch einige Märkte, die besonders sind - entweder, weil sie schön gelegen sind oder weil sie qualitativ hochwertige Ware bieten.

In Dénia* etwa, im Norden der Costa Blanca*, gibt es im Sommer gleich zwei Märkte, die einen Besuch wert sind. An der Hafenpromenade öffnet jeden Abend der Hippie-Markt mit seinen bunten Ständen, hier können Touristen die üblichen Souvenirs kaufen, aber das Ambiente ist sehr schön. Originelles, echtes Kunsthandwerk gibt es dagegen außerhalb des Stadtzentrums, in den Ausläufern des Naturparks Montgó. Hier bauen Kunsthandwerker jedes Wochenende in einer Gartenanlage einen Markt auf - ein echter Insider-Tipp für Touristen in Spanien.

