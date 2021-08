Spanien: Zecken auf dem Vormarsch – Überträger gefährlicher Krankheiten

Sommer 2021

In Spanien gibt es immer mehr Zecken. Im Sommer reihen sie sich in die Liste der stechenden und beißenden Plagegeister ein.

Mücken, Wespen, Fliegen: Die Liste der alltäglichen Plagegeister ist im Sommer besonders lang. In Spanien* kommen jetzt auch vermehrt Zecken dazu. Eine Vereinigung warnt vor der Ausbreitung von Zecken, mittlerweile gebe es schon über 20 verschiedene Arten.

Zecken gelten als Überträger gefährlicher Krankheiten, das gilt nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere - insbesondere Hunde. Experten raten deshalb, bei Spaziergängen lange Kleidung zu tragen und nach dem Aufenthalt im Freien Hund und Mensch auf Zecken zu untersuchen. Übrigens: In Spanien lauern Zecken nicht nur in hohen Gräsern, Parks und Gärten, sondern auch an den Stränden.