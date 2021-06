Spanien entdecken

Tipp für den Sommer-Urlaub: Die zehn schönsten Orte und Dörfer in Spanien bieten schmale Gassen, mittelalterliche Burgen und Postkartenmotive.

Spanien* hat viel mehr zu bieten als die im Sommer oft überfüllten Strände an der Costa Blanca* und Costa del Sol*. Wer für seinen Urlaub 2021 noch einen Tipp braucht, dem empfiehlt costanachrichten.com* die zehn schönsten Orte und Dörfer in Spanien*. In einigen der Orte scheint die Zeit seit dem Mittelalter stehen geblieben zu sein, andere trumpfen mit weißen Häusern und bunten Blumen an den Fassaden.

Eins haben alle Dörfer, die auf der Liste der zehn schönsten Orte in Spanien zählen, gemein: Hier können sich Urlauber in schmalen Gassen verlieren, sei es in Altea* an der Costa Blanca mit seiner malerischen Altstadt oder in Sos del Rey Católico weiter im Norden in der Provinz Saragossa. In diesem Dorf wurde einst übrigens sogar ein König geboren. *costanachrichten.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.