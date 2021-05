Die zehn schönsten Bahnhöfe in Spanien - Städtetrips mit dem Zug

Die Estación del Norte in Valencia hat es auf die Rangliste der schönsten Bahnhöfe in Spanien geschafft

Architektur und Geschichte

Die zehn schönsten Bahnhöfe in Spanien erzählen spannende Geschichten. Oft liefern sie obendrein den perfekten Ausgangspunkt für Städtetrips.

Madrid - Warum Spanien* nicht mal mit dem Zug entdecken? Bei Städtetrips eignet sich die Bahn hervorragend für die Anreise, und oft liegen die Bahnhöfe direkt im Zentrum der großen Städte. Eine Liste der zehn schönsten Bahnhöfe in Spanien* hat costanachrichten.com* erstellt. Auf dem ersten Platz steht der bekannte Atocha-Bahnhof in der Hauptstadt Madrid, der nicht nur mit seiner spektakulären Architektur aus Glas und Metall hervorsticht, sondern auch mit einem tropischen Garten in einem der älteren Bahnhofsgebäude.

Auf der Liste der zehn schönsten Bahnhöfe in Spanien findet sich auch der Lost Place Canfranc hoch oben in den Pyrenäen. Der heutige Geisterbahnhof bestimmte einst entscheidend die Geschichte Europas mit. Wunderschön ist auch die Estación del Norte in Valencia, das Gebäude gilt als herausragendes Beispiel des Jugendstils. Der Bahnhof bietet Touristen den perfekten Ausgangspunkt für einen Städtetrip, liegt er doch direkt neben der Stierkampfarena und nur 200 Meter vom Rathaus entfernt. *costanachrichten.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.