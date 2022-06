Spartipps für Flugreisen: So kommen Sie besonders günstig weg

Von: Ömer Kayali

Teilen

Flugpreise können stark variieren. Mehrere Faktoren spielen hier eine Rolle. © Emmanuele Contini/Imago

Flugtickets müssen nicht teuer sein. Wenn Sie einige Tipps berücksichtigen, können Sie viel Geld sparen.

Wer einen Urlaub plant und verreisen möchte, der vergleicht die Preise für Flugtickets. Das dürfte für die meisten Menschen selbstverständlich sein. Im Netz finden Sie zahlreiche Vergleichsportale, die Ihnen die besten Preise versprechen. Allerdings ist es nicht garantiert, dass es sich dabei immer um die wirklich günstigsten Angebote handelt. Wenn Sie an einigen Stellschrauben drehen und manche Filter richtig einstellen, können Sie nochmal zusätzlich Geld sparen.

Sparen bei Flugtickets: Verreisen Sie zur richtigen Zeit

Das Portal Skyscanner hat über 10 Milliarden Flugpreise analysiert und die Daten miteinander verglichen, um die wichtigsten Faktoren festzustellen. Dabei stellte sich heraus, dass – ungeachtet der Reiseziele – die Flugtickets in den letzten Juli–Wochen in der Regel am teuersten sind. Wer stattdessen in der letzten August–Woche verreist, spart laut Skyscanner im Durchschnitt 24 Prozent.

So sehen die Durchschnittspreise aller Flüge aus Deutschland im Juli und August aus:

4. Juli 11. Juli 18. Juli 25. Juli 1. August 8. August 15. August 22. August 29. August 320 Euro 329 Euro 335 Euro 349 Euro 348 Euro 318 Euro 300 Euro 273 Euro 266 Euro

Diese spanischen Reiseziele kennt kaum jemand - zu Unrecht Fotostrecke ansehen

Doch wie sieht es mit konkreten Urlaubszielen aus? Hier hat Skyscanner die Flugpreise für die beliebtesten Reiseziele im Juli und August verglichen. Hier bestätigte sich die Beobachtung, dass Sie Ende August günstiger verreisen können:

Reiseziel teuerster Flug günstigster Flug Türkei am 18. Juli für 298 Euro am 29. August für 191 Euro Spanien am 1. August für 182 Euro am 29. August für 146 Euro Griechenland am 25. Juli für 254 Euro am 29. August für 203 Euro Italien am 25. Juli für 162 Euro am 29. August für 132 Euro USA am 25. Juli für 645 Euro am 29. August für 462 Euro

Flüge sind unter der Woche günstiger

Nicht nur der Monat und die richtige Woche spielen bei den Flugpreisen eine Rolle, sondern auch der Wochentag. Skyscanner hat herausgefunden, dass die Flugtickets unter der Woche günstiger sind als am Wochenende. Auch hier werden einige konkrete Beispiele genannt. Wer etwa an einem Dienstag statt eines Samstags während der Sommerferien fliegt, spart beispielsweise bei einer USA-Reise fast 70 Euro.

Skyscanner weist jedoch darauf hin, dass das nicht für alle Reiseziele gilt. Es empfehle sich daher, einen Preisalarm einzurichten. Dass sie derzeit mit längeren Wartezeiten am Flughafen rechnen müssen, dagegen hilft das jedoch nicht. (ök)