Das Hohe Salve Sportresort : Sport und Genuss für Bergsportler und Biker

Das Hohe Salve Sportresort mit 25 m Sportbecken für das perfekte Ganzkörpertraining. © Dominic EBENBICHLER

Sportliche Challenge: Im Sportresort Das Hohe Salve in der Region Hohe Salve kommen Bergsportler und Biker voll auf ihre Kosten – sportlich und kulinarisch.

Sportliche Herausforderung at its best im Sportresort Das Hohe Salve

Die Kitzbüheler Alpen sind ein wahres Paradies für Outdoorfans: Zwischen Hahnenkamm, Kitzbüheler Horn und Windautal gibt es über 1.000 Kilometer Radwege und 800 Kilometer Mountainbike-Strecken mit insgesamt 32.296 Höhenmetern. Hier finden Sie Schotterwege und Trails im Wald, Serpentinenstraßen und anspruchsvolle Strecken – egal ob mit dem Gravel- oder Mountainbike, Rennrad oder E-Bike. Aber auch Wanderer finden im Brixental, einem der schönsten Wandergebiete in Tirol, alles, was das Herz begehrt: über 2.500 Kilometer markierte Wege bis auf 2.500 Höhenmeter. Die alpinen Hotspots zwischen imposanten Gipfeln und einzigartigen Alpenpanoramen schreien förmlich danach, von Ihnen erkundet zu werden. Das Hohe Salve Sportresort ist die perfekte Base für Biker sowie Bergsportler und bietet geführte Touren und maßgeschneiderte Move & Relax Angebote an.

Alpen-Hotspot: Power-Auszeit im Bike-In/Bike-Out-Resort Das Hohe Salve

Das Hohe Salve Sportresort ist als zertifiziertes Bike-Resort der ideale Ausgangspunkt für alle Fans vom Sport auf zwei Rädern in der Natur. Und da beste Leistung auch die beste Vorbereitung braucht, bietet das Resort viele Special Services für passionierte Biker. Wer hier zu Gast ist, der erlebt einen Bikeurlaub der Extraklasse: mehrmals am Tag gibt es geführte Bike-Touren, im Haus wartet eine Bike-Wash-Station und ein absperrbares Bike-Depot mit Kameraüberwachung. Auspowern, aber bitte so richtig? Mit Bike & Hike kommen selbst die größten Gipfelstürmer auf ihre Kosten – in einer Kulisse, die begeistert. Dazu kommt das Move & Relax Programm – die einzigartige Fitness und Wellness Philosophie, welche von Tiroler Sportwissenschaftlern sowie mit Know-how aus dem Spitzensport entwickelt wurde, ist genau abgestimmt auf die persönlichen Bedürfnisse.

Das Hohe Salve Sportresort: Mit Move & Relax Philosophie fit für den Alltag

Die sportwissenschaftlich fundierte Move & Relax Philosophie vereint die perfekte Kombination aus aktiver Bewegung, maßgeschneiderter Regeneration und der vitalen Energy Küche. Egal ob Sie sich beim Bahnen ziehen im 25 m Sportbecken, beim Personal- oder Gruppentraining mit TRX, Kettlebells oder funktionellem Krafttraining auspowern oder geführte Wander- oder Biketouren machen wollen. Täglich gibt es die unterschiedlichsten Aktivitäten zu entdecken. Analysieren Sie Ihr Fitnesslevel bei einem Leistungscheck und arbeiten Sie an Ihren persönlichen Zielen mit unseren bestens ausgebildeten Coaches. Sie unterstützen Sie tagtäglich, damit Sie Ihre Leistung steigern und wohlverdiente Regeneration genießen können. Dazu lädt Sie der hochmoderne und bestens ausgestattete Move & Relax Bereich im Das Hohe Salve Sportressort zum Entspannen und Kraft tanken ein.

Das Hohe Salve Sportresort: Höchstleistung trifft auf puren Genuss

Mit Saunen, Dampfbad, Infrarotkabine und Pools geben wir der Regeneration genau so viel Platz wie der Bewegung. Dazu gibt es die unterschiedlichsten Massagen, Signature Treatments oder Specials wie Aquathermojet-Anwendungen. Als Energie-Kick für zwischendurch gibt es obendrein selbstgemachte Immun-Boost-Shots sowie auch hausgemachte Superfood-Riegel – die Bestform ist gesichert für eine sportliche Challenge mit Genuss. Der steht im Das Hohe Salve nämlich auch im Mittelpunkt.: Hochwertige Proteine, gesunde Fette und wertvolle Kohlenhydrate in bester Qualität zeichnen die Speisen aus – die auch kulinarisch ein wahres Highlight sind.

